Клуб Бабочка организовал летний выезд для ребят с ограниченными возможностями

Летний выезд был организован с 1 по 8 августа 2019 года на загородной туристической базе в Лосево. Волонтеры христианского клуба Бабочка подготовили для ребят программу «Золотой прииск» в лучших традициях лагерей скаутов. Участники прошли подготовку и получили «лицензию» на золотодобычу, научились работать в командах и даже создавать маркетинговые стратегии. Был здесь и дом золотоискателя, и настоящий поход за истинным золотом, вечерние посиделки у костра, и, наконец, бал «Золотой граммофон», где ребята сразились в песенном баттле в стиле рэп.

А создать уникальные образы к главному событию лета участникам клубного мероприятия Бабочки помогли стилисты компании Рив Гош, специально приехавшие в Лосево и организовавшие настоящий салон красоты для ребят.

Чудесный проект клуба Бабочка существует уже 17 лет. Ежегодно клуб проводит рождественский и летний выезды для ребят и их родителей, а также клубные встречи и воскресные мероприятия с помощью спонсоров и партнеров. За эти годы многие воспитанники подросли, но так и остались вместе с клубом, ставшим для них окном в мир настоящей дружбы и незабываемых событий!