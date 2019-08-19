Презентация книги Галины Заренковой «С солнцем вместе»
Это уже третья книга автора. Изданию предшествовали опубликованные один за другим сборники «Море жизни» и «Счастье есть на земле».
Мероприятие открыла директор старейшего книжного магазина города на Неве Любовь Пасхина.
– Произведения Галины Заренковой содержат целый мир судеб и характеров. Радости и печали лирического героя искренни и открыты, вызывают живое сопереживание.
– Мне посчастливилось быть первым слушателем и читателем стихов моей жены, видеть, как рождаются новые произведения, быть свидетелем откровения, – рассказал президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.
С приветственным словом к собравшимся обратился поэт, писатель и переводчик, директор Дома писателя Санкт-Петербурга Евгений Лукин. Он подчеркнул простоту и ясность слова Галины Заренковой, ее умение тонко отразить в своем творчестве красоту и гармонию окружающего мира, передать тончайшие детали природы.
Выступая на презентации, журналист и писатель, председатель правления АНО «Книжная лавка писателей» Владимир Малышев отметил, что лирика Галины Заренковой способствует укреплению международных связей России с другими странами.
Так, стихотворение «Русский храм» автор посвятила храму в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Русских Святых, возведенному Вячеславом Заренковым на Кипре. А песню «Три родины», написанную композитором Михаилом Крыловым на одноименное стихотворение Галины Заренковой, на всех музыкально-поэтических мероприятиях уже традиционно поют все вместе – и артисты, и зрители, и организаторы. Притом на трех языках: русском, белорусском и греческом.
Творческий вечер Галины Заренковой в Книжной лавке писателей. Фото: Марат Шахмаметьев
Произведениям поэта свойственна музыкальность, напевность. Тексты будто сами рождают мелодии. Многие песни на стихи Галины Заренковой в России и за ее пределами исполняют известные артисты и коллективы.
С выходом новой книги автора поздравил певец и композитор, бархатный голос Санкт-Петербурга Юрий Охочинский. В недавно состоявшемся гала-концерте Галины Заренковой в «Колизее» в его исполнении прозвучали песни «Ночь у моря», «Аромат цветов», «Кипрская осень».
Для творческой манеры поэта характерны глубокий философский взгляд на мир и одновременно неизменный оптимизм.
На страницах своих книг автор делится бережно хранимыми воспоминаниями о детстве, о маме, о родном городе, о друзьях юности и соседях, имена которых помнит наперечет. Воспоминания об уплывающем в туманную даль прошлом проникнуты тоской по людям, которых уже нет. Но грусть остается светлой, без сожаления о «танцующих свой вальс» прожитых годах. Печаль уступает дорогу смелым помыслам, устремленным в будущее:
Все ушло, охладело, остыло,
Но поет мне морская волна:
«Будет лучше, чем раньше было,
Вновь вернутся любовь и весна».
Автограф-сессия. Фото: Марат Шахмаметьев
Путешествуя по всему миру, лирический герой Галины Заренковой поет гимн честной, радостной, насыщенной яркими красками жизни. Находясь в любой точке земного шара, он стремится не просто жить и радоваться, но и приносить пользу окружающим, делясь с ними своим опытом и вселяя в них надежду.
И главное – никогда, ни при каких обстоятельствах не перестает любить и мечтать:
Любите и мечтайте сколько сможете,
Берите с лучших в мире вы пример,
Тогда вы крылья от тоски не сложите,
И длинной жизни увеличится размер.
Отвечая на вопросы о дальнейших творческих планах, Галина Заренкова поведала собравшимся в Книжной лавке, что сейчас работает над очередной книгой, выход которой запланирован на следующий год.
Наталия БЕРЗИНА
ИСТОЧНИК KP.RU