2019-08-19T11:27:16+03:00
Общество

Презентация книги Галины Заренковой «С солнцем вместе»

15 августа 2019 года в Книжной лавке писателей состоялась творческая встреча с Галиной Заренковой, в ходе которой поэт представила свой новый сборник лирики
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Поэт Галина Заренкова. Фото: Марат ШахмаметьевПоэт Галина Заренкова. Фото: Марат Шахмаметьев
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Это уже третья книга автора. Изданию предшествовали опубликованные один за другим сборники «Море жизни» и «Счастье есть на земле».

Мероприятие открыла директор старейшего книжного магазина города на Неве Любовь Пасхина.

– Произведения Галины Заренковой содержат целый мир судеб и характеров. Радости и печали лирического героя искренни и открыты, вызывают живое сопереживание.

– Мне посчастливилось быть первым слушателем и читателем стихов моей жены, видеть, как рождаются новые произведения, быть свидетелем откровения, – рассказал президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

С приветственным словом к собравшимся обратился поэт, писатель и переводчик, директор Дома писателя Санкт-Петербурга Евгений Лукин. Он подчеркнул простоту и ясность слова Галины Заренковой, ее умение тонко отразить в своем творчестве красоту и гармонию окружающего мира, передать тончайшие детали природы.

Выступая на презентации, журналист и писатель, председатель правления АНО «Книжная лавка писателей» Владимир Малышев отметил, что лирика Галины Заренковой способствует укреплению международных связей России с другими странами.

Так, стихотворение «Русский храм» автор посвятила храму в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Русских Святых, возведенному Вячеславом Заренковым на Кипре. А песню «Три родины», написанную композитором Михаилом Крыловым на одноименное стихотворение Галины Заренковой, на всех музыкально-поэтических мероприятиях уже традиционно поют все вместе – и артисты, и зрители, и организаторы. Притом на трех языках: русском, белорусском и греческом.

Творческий вечер Галины Заренковой в Книжной лавке писателей. Фото: Марат Шахмаметьев

Творческий вечер Галины Заренковой в Книжной лавке писателей. Фото: Марат Шахмаметьев

Произведениям поэта свойственна музыкальность, напевность. Тексты будто сами рождают мелодии. Многие песни на стихи Галины Заренковой в России и за ее пределами исполняют известные артисты и коллективы.

С выходом новой книги автора поздравил певец и композитор, бархатный голос Санкт-Петербурга Юрий Охочинский. В недавно состоявшемся гала-концерте Галины Заренковой в «Колизее» в его исполнении прозвучали песни «Ночь у моря», «Аромат цветов», «Кипрская осень».

Для творческой манеры поэта характерны глубокий философский взгляд на мир и одновременно неизменный оптимизм.

На страницах своих книг автор делится бережно хранимыми воспоминаниями о детстве, о маме, о родном городе, о друзьях юности и соседях, имена которых помнит наперечет. Воспоминания об уплывающем в туманную даль прошлом проникнуты тоской по людям, которых уже нет. Но грусть остается светлой, без сожаления о «танцующих свой вальс» прожитых годах. Печаль уступает дорогу смелым помыслам, устремленным в будущее:

Все ушло, охладело, остыло,

Но поет мне морская волна:

«Будет лучше, чем раньше было,

Вновь вернутся любовь и весна».

Автограф-сессия. Фото: Марат Шахмаметьев

Автограф-сессия. Фото: Марат Шахмаметьев

Путешествуя по всему миру, лирический герой Галины Заренковой поет гимн честной, радостной, насыщенной яркими красками жизни. Находясь в любой точке земного шара, он стремится не просто жить и радоваться, но и приносить пользу окружающим, делясь с ними своим опытом и вселяя в них надежду.

И главное – никогда, ни при каких обстоятельствах не перестает любить и мечтать:

Любите и мечтайте сколько сможете,

Берите с лучших в мире вы пример,

Тогда вы крылья от тоски не сложите,

И длинной жизни увеличится размер.

Отвечая на вопросы о дальнейших творческих планах, Галина Заренкова поведала собравшимся в Книжной лавке, что сейчас работает над очередной книгой, выход которой запланирован на следующий год.

Наталия БЕРЗИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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