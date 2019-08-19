Полина Гагарина даст большой сольный концерт на крыше Roof Place 27 августа

Полина Гагарина представит большое летнее шоу, в которое войдут лучшие песни и, возможно, приятные сюрпризы для поклонников.

Полина выпустила три студийных пластинки, многие треки с которых стали безусловными хитами, занимая верхние строчки хит-парадов на радиостанциях и в iTunes – это «Спектакль окончен», «Колыбельная», «Драмы больше нет», «Обезоружена». Кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» в её исполнении не оставила равнодушным никого и лавинообразно разошлась по сети в первые дни после премьеры.

Полина Гагарина дважды входила в состав жюри популярного шоу «Голос» на Первом Канале. Она – одна из главных героинь ведущих лайфстайл изданий, входит в рейтинг самых стильных женщин по версии многих изданий, а также является Женщиной года журналов Glamour и GQ.

Весной 2019 года состоялись большие сольные концерты Полины во Дворце спорта Мегаспорт (Москва) и на Сибур-Арене (Санкт-Петербург), собравшие рекордное количество поклонников артистки.

Все концерты Roof Place 2019 в Санкт-Петербурге: следите за анонсами, не пропускайте выступления лучших артистов!