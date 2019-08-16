В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Лебединый пруд»

Лента станет очередным плодом сотрудничества режиссёра Антона Бильжо и продюсерского тандема Ольги Цирсен и Аси Темниковой. Их предыдущая картина «Амбивалентность» стала одной из самых заметных в программе фестиваля «Окно в Европу» в прошлом году и получила высокую оценку отечественной кинокритики, картина также была отмечена наградами в ряде отечественных и европейских кинофестивалей.

Действие нового фильм «Лебединый пруд» развернётся в провинциальном городе N. Местный губернатор решает в рамках своей очередной предвыборной кампании возродить давно несуществующий областной театр. Он возлагает эту задачу на свою супругу, бывшую балерину и поручает ей поставить балет «Лебединое озеро». По причине отсутствия у театра труппы героине фильма приходится набирать людей с улицы, среди обычных жителей, в том числе не умеющих танцевать. Перед новым руководителем театра и зрителями ленты пройдет огромный спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.

«Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, наш «Лебединый пруд» - совсем не о балете, это история о более глубоких вещах: о людях, об их взаимоотношениях, о любви к искусству и к друг другу.» - говорит Ольга Цирсен.

«Мы расскажем свою историю в жанре трагикомедии, в жанре, к которому сейчас редко обращаются режиссеры, и в этом отличие нашего фильма, - рассказывает продюсер Ася Темникова. - Мы хотели порассуждать о том, какой он - русский человек, и что такое само понятие - русское. Губернатор в нашем фильме вроде бы приверженец русских традиций, живет в усадьбе со слугами в ливреях, ратующий за соблюдение определенных ценностей, но насколько он искренен в этом, что в нем настоящее, а что напускное. Говорим мы в нашем фильме и о русском народе, в это понятие мы не вкладываем лишь русских по национальности, так уже перемешалась в нас кровь разных народов. Это – герои, которые приходят на кастинг «Лебединого озера», да, они слегка фриковатые и забавные, но они настоящие, открытые, живые и душевные».

Роль губернатора в фильме исполнил актер Игорь Яцко, его жену сыграла со-продюсер фильма, актриса Ольга Цирсен. Во многих ролях снялись "немедийные" или вовсе непрофессиональные актеры.

"Наша героиня, жена губернатора, включает в свое "Лебединое озеро", всех, кто хотел приобщиться к прекрасному, вне зависимости от возраста, физического состояния, пола и, тем более, профессионального уровня, - говорит режиссер Антон Бильжо. - Точно так же и мы пошли по пути всеприятия, открыв двери в фильм многим, кто, как нам показалось, хотел проявить себя. И, кстати, в фильме есть не только люди, но и, например, жук, собака, лошадь, рыба, ну, и конечно, лебеди".

Съемки ленты проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поместьем семьи губернатора стала усадьба Строгановых-Голицыных в Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга. Театр возродят в старинной заброшенной кирхе, а сцены провинциального города будут сняты на Апраксином дворе.

Создатели картины планируют завершить работу к концу 2019 года и провести премьеру на одном из зарубежных кинофестивалей.