2019-08-19T17:44:11+03:00
Досуг

Tequilajazzz даст большой летний концерт на крыше Roof Place

Коллектив не частит с концертами, а уж выступление под августовским небом пропустить тем более нельзя
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21 августа фестиваль Roof Fest продолжит сезон выступлением легенд отечественной альтернативы и экспериментального рока – группы Tequilajazzz.21 августа фестиваль Roof Fest продолжит сезон выступлением легенд отечественной альтернативы и экспериментального рока – группы Tequilajazzz.
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В августе на крыше Roof Place, что на Васильевском острове, пройдет первый за долгое время концерт группы Tequilajazzz. Подробности шоу и возможные сюрпризы артисты держат в секрете, но обновленную программу гарантировали.

«В нашей музыке так много стихий: гроз, ветров и стука тектонических плит, что ей, конечно, тесновато в замкнутых пространствах концертных залов и душных прокуренных подвалов. Вдали от цивилизации она тоже чувствует себя неловко – ей нужен угрожающий гул бесконечного движения, раскаленные сети проводов и жаркое дыхание равнодушного хаоса. Ей нужны звезды в городском небе – в небе Аркхема, Метрополиса, небе Готэм-сити и Петербурга – и эти звезды мы знаем лучше всех на свете. В августе они падают. Приходите смотреть на них – с нами, под нашу музыку», – Евгений Федоров, фронтмен Tequilajazzz.

Известность к питерскому коллективу пришла в 1998 году с выходом песни «Зимнее солнце», которая чуть позже попала на альбом «Целлулоид». Через год журнал «ОМ» называет Tequilajazzz «Группой года». Следом – в 2002 и 2009 - выходят альбомы «Выше осени» и «Журнал живого». А в 2010 Евгений Федоров официально объявляет о распаде коллектива. Спустя восемь лет группа собирается вновь, выходит акустический альбом «НЕБЫЛО», и творческая жизнь продолжается не частыми, но жадно ожидаемыми фанатами концертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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