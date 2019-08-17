19 августа в кинотеатре Синема Парк РАДУГА состоится специальный показ картины «Эбигейл»

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.

Эбби понимает, что ее отец может быть жив. Чтобы разыскать его, она идет наперекор властям, и инспекторы Отдела Безопасности начинают за ней охоту. Девушку укрывают у себя повстанцы – подпольное движение борцов за освобождение города. Но ее собственная цель – разыскать отца, которого она очень любит. Ради этого Эбигейл предстоит преодолеть множество приключений и опасностей. Этот путь перевернет ее представления о магии; о мире, в котором она живет, и о самой себе.

МЕЖДУ СКАЗКОЙ И СТИМПАНКОМ

Микс стимпанка с антуражем Европы 30-х годов абсолютно уникален для мирового кинематографа. «Было уже много разного волшебства в кино, разной магии: хотелось найти что-то оригинальное – то, чего раньше не было, отказаться от стандартных волшебных палочек и тому подобного, - рассуждает Александр Богуславский. – Мы подумали, что если совместить эти две вещи вместе, то получится что-то новое, оригинальное и необычное, и, мне кажется, нам это удалось. Потому что в фильме, на мой взгляд, всё очень органично сочетается. В сказочном мире «Эбигейл» магия - это особый дар, подобно таланту к рисованию или пению. Он проявляется не у всех. И как художнику или музыканту нужны инструменты, чтобы воплотить свои замыслы, так и магам в фильме требуются специальные приспособления для того, чтобы проявить магические способности».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОКАТ

«Эбигейл» выйдет одновременно в России и в других странах мира 22 августа 2019 года. Чтобы в фильме не возникало ощущения разноголосицы, российские актеры на съемках разговаривали на английском, а озвучивают их иностранные звезды.

САУНДТРЕК

В трейлере фильма звучит песня «Zombie» легендарной ирландской группы Cranberries. Версия сделана специально для фильма в известной американской компании, которая занимается адаптацией музыки под трейлеры.

«Права на использовании композиции было заполучить сложно, но мы сознательно выбирали кавер на известную песню для того, чтобы трейлер и все остальные наши промо-материалы были международными, - говорит продюсер картины Владимир Денисюк. – Поэтому права на песню выкуплены не только на Россию и страны СНГ, но и вообще на весь мир».

Эти старания оказались не напрасными. Трейлер фильма «Эбигейл» был номинирован в Лос-Анджелесе на престижную мировую премию Golden Trailer Awards в категории «Иностранный трейлер. Лучший музыкальный трейлер».