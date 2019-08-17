2019-08-19T18:07:22+03:00
Досуг

19 августа в кинотеатре Синема Парк РАДУГА состоится специальный показ картины «Эбигейл»

Фильм представят актеры: Никита Тарасов, Оливье Сиу, Дмитрий Луговкин, Сергей Горошко и другие
Поделиться:
«Эбигейл» выйдет одновременно в России и в других странах мира 22 августа 2019 года.«Эбигейл» выйдет одновременно в России и в других странах мира 22 августа 2019 года.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.

Эбби понимает, что ее отец может быть жив. Чтобы разыскать его, она идет наперекор властям, и инспекторы Отдела Безопасности начинают за ней охоту. Девушку укрывают у себя повстанцы – подпольное движение борцов за освобождение города. Но ее собственная цель – разыскать отца, которого она очень любит. Ради этого Эбигейл предстоит преодолеть множество приключений и опасностей. Этот путь перевернет ее представления о магии; о мире, в котором она живет, и о самой себе.

МЕЖДУ СКАЗКОЙ И СТИМПАНКОМ

Микс стимпанка с антуражем Европы 30-х годов абсолютно уникален для мирового кинематографа. «Было уже много разного волшебства в кино, разной магии: хотелось найти что-то оригинальное – то, чего раньше не было, отказаться от стандартных волшебных палочек и тому подобного, - рассуждает Александр Богуславский. – Мы подумали, что если совместить эти две вещи вместе, то получится что-то новое, оригинальное и необычное, и, мне кажется, нам это удалось. Потому что в фильме, на мой взгляд, всё очень органично сочетается. В сказочном мире «Эбигейл» магия - это особый дар, подобно таланту к рисованию или пению. Он проявляется не у всех. И как художнику или музыканту нужны инструменты, чтобы воплотить свои замыслы, так и магам в фильме требуются специальные приспособления для того, чтобы проявить магические способности».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОКАТ

«Эбигейл» выйдет одновременно в России и в других странах мира 22 августа 2019 года. Чтобы в фильме не возникало ощущения разноголосицы, российские актеры на съемках разговаривали на английском, а озвучивают их иностранные звезды.

САУНДТРЕК

В трейлере фильма звучит песня «Zombie» легендарной ирландской группы Cranberries. Версия сделана специально для фильма в известной американской компании, которая занимается адаптацией музыки под трейлеры.

«Права на использовании композиции было заполучить сложно, но мы сознательно выбирали кавер на известную песню для того, чтобы трейлер и все остальные наши промо-материалы были международными, - говорит продюсер картины Владимир Денисюк. – Поэтому права на песню выкуплены не только на Россию и страны СНГ, но и вообще на весь мир».

Эти старания оказались не напрасными. Трейлер фильма «Эбигейл» был номинирован в Лос-Анджелесе на престижную мировую премию Golden Trailer Awards в категории «Иностранный трейлер. Лучший музыкальный трейлер».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
На электричке к паровозам
31 августа приезжайте на Курский вокзал, к бесплатным электричкам, которые повезут всех желающих в Щербинку, на экспериментальное железнодорожное кольцо АО «ВНИИЖТ». (Разумеется, если вы любите железные дороги и все, что с ними связано)
Новости 24
Умерла пожилая женщина, выпавшая на ходу из маршрутки в Петербурге
21 августа по всему Петербургу зазвучат сирены
Эксперты из Петербурга выяснили, как производители сыра обманывают покупателей
Невнимательный велосипедист врезался в Hyundai на Кронверской набережной
Петербургские подростки «взорвали» заброшенное здание и поставили на уши спасателей
В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов
В Петербурге нашли 220 тонн риса с опасным вредителем-переносчиком холеры
На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку
Житель Ленобласти убил соседку по коммуналке из-за оплаты счетов и завернул труп в ковер
Петербургские гаишники помогли с ветерком добраться до роддома будущей маме
На съезде с Лиговского путепровода Таллиннскому шоссе добавят одну полосу
В Урочище Смердыня среди овощей нашли четырех нелегальных мигрантов
Капающая с потолка кровь напугала мигранта, живущего в квартире на Беговой улице