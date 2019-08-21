2019-08-21T10:57:09+03:00
Новости компаний

Результаты независимого исследования: Мобильный интернет МегаФона - самый быстрый

Свежие данные опубликованы на сайте iPhones.ru
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Мобильный интернет МегаФона - самый быстрый.Мобильный интернет МегаФона - самый быстрый.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных им оказался МегаФон.

Как рассказали специалисты, исследование проводилось с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

- Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с, что на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат, - добавили эксперты.

Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

Напомним, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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