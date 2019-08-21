2019-08-21T11:31:05+03:00
Досуг

Всероссийская ночь кино пройдет 24 августа в "Люксор"

Вход свободный
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В "Люксор" покажут три фильма в рамках Ночи кино.В "Люксор" покажут три фильма в рамках Ночи кино.
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Ежегодно в конца августа при поддержке Фонда кино по всей стране проходят бесплатные показы лучших российских фильмов. Картины выбирают сами зрители на сайте ТАСС. В этом году лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты: "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова.

24 августа с 20:00 все три фильма будут показаны друг за другом. Если вы хотите пересмотреть лучшие российские картины на большом экране, тогда добро пожаловать в "Люксор".

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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