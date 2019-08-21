Всероссийская ночь кино пройдет 24 августа в "Люксор"

Ежегодно в конца августа при поддержке Фонда кино по всей стране проходят бесплатные показы лучших российских фильмов. Картины выбирают сами зрители на сайте ТАСС. В этом году лидерами народного онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в "Ночь кино", стали киноленты: "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова.

24 августа с 20:00 все три фильма будут показаны друг за другом. Если вы хотите пересмотреть лучшие российские картины на большом экране, тогда добро пожаловать в "Люксор".

Вход свободный