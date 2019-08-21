2019-08-21T12:07:24+03:00
Новости компаний

ЖК LENINGRAD стал участником престижного конкурса «Золотой Трезини 2019»

Проект компании «Лидер Групп» претендует на победу в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса»
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ЖК LENINGRAD объединил архитектурные традиции с современными технологиями. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».ЖК LENINGRAD объединил архитектурные традиции с современными технологиями. Фото предоставлено пресс-службой компании «Лидер Групп».
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Сегодняшних новоселов трудно удивить планировками квартир, вариантами отделки, уровнем оформления и комфортом общественных зон дома. Но вот архитектура современных жилых комплексов…По настоящему красивых, выделяющихся на общем фоне стандартных «каменных коробок», проектов, по-прежнему немного.

Найти и поощрить лучших архитекторов и дизайнеров 21-го века призван конкурс «Золотой Трезини». Он ежегодно отмечает выдающиеся строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» на этом престижном смотре заявлен ЖК LENINGRAD , который возводит в Санкт-Петербурге компания «Лидер Групп».

24-этажный жилой комплекс LENINGRAD строится на проспекте Тореза, у Поклонной горы – в одном из самых зеленых районов города. Его фасад выполнен в стиле «сталинского ампира», и сочетает в себе элементы неоклассицизма, барокко и ар-деко. Благодаря этому дом выглядит величественно, роскошно и монументально. «Органично вплетенный в общий ансамбль существующей застройки, LENINGRAD сможет по праву претендовать на звание архитектурной доминанты северной части Санкт-Петербурга» – отмечается на официальном сайте конкурса.

Справка ГК «Лидер Групп» - один из ведущих девелоперов не только в Северо-Западном федеральном округе, но и во всей России. В 2018 году по данным Единого реестра застройщиков компания заняла 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья среди девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего же, за 31 год работы «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию свыше 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения, от жилых домов и бизнес-центров, до блоков АЭС и фармацевтических заводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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