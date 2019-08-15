2019-08-21T13:23:41+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «КЛАССный учитель - 2019»: Выбираем самого очаровательного педагога Санкт-Петербурга и Ленобласти

К началу нового учебного года «Комсомолка» объявляет фотоконкурс среди работников сферы образования
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Конкурс "КЛАССНый учитель 2019" в Санкт-Петербурге и Ленобласти.Конкурс "КЛАССНый учитель 2019" в Санкт-Петербурге и Ленобласти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для многих из нас педагоги – вторые родители. Эти уникальные люди, выбравшие профессию учителя, дают нашим детям не только знания, но и воспитание. Благодаря им ребята учатся поведению в коллективе, общению со сверстниками и уважению к старшему поколению. Доброте, терпению и усидчивости, в конце концов. И 1 сентября – отличный повод сказать каждому из них: «Вы наш самый классный учитель!»

А еще лучше – показать своего любимого преподавателя и рассказать о нем всей стране! Сделать это очень просто: участвуйте в фотоконкурсе «Комсомолки». Загружайте фотографии учителя, обязательно укажите его имя и фамилию, какой предмет ведет, в каком учебном заведении работает. Ну и, конечно, за что вы ему благодарны.

Фото могут отправлять как сами педагоги, так и их родные, друзья, ученики, выпускники.

Стартует конкурс 15 августа 2019 года и продлится до 5 октября.

Победитель и призеры конкурса «КЛАССный учитель – 2019» получат дипломы, подарки и славу. «Комсомолка» расскажет о героях на страницах любимой газеты, а также на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда» на 90,2 FM.

Загружайте фото на наш сайт или отправляйте на почту: red-spb@phkp.ru.

Правила конкурса

- К участию допускаются снимки, на котором изображен один человек

- Все накрутки (если будут) перед подведением итогов фотоконкурса снимаются

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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