В Петербурге блогер пожаловалась на лагерь, в котором дети голодают и ночуют в лесу

Зарядка по утрам, веселые старты и спортивные игры в детских летних лагерях больше не в моде. Каждое лето учреждения придумывают, чем еще можно удивить детей и их родителей. Одни завлекают ребятишек занятиями по английскому и сплавами по рекам, другие – чемпионатами по компьютерным играм.

«СЫН ПОПРОСИЛСЯ ДОМОЙ»

Петербургский лагерь «Следопыт» тоже обещал интересную программу. Организаторы смены рассказывали, что научат ребятишек готовиться к походам, стрелять из лука, разводить костры и любить природу. «Гвоздем» 12-дневной смены должна была стать верховая езда.

kkkrem В своем блоге Ольга Кравцова рассказывает о жизни.

Именно это и понравилось сооснователю студии озвучки «Кубик в кубе» и известной блогерше Ольге Кравцовой. Ее восьмилетний сын Артем очень любит возиться с лошадьми. Ольга отвезла ребенка в лагерь, но в первый же день он позвонил ей в слезах и попросил забрать домой.

Спустя два дня блогерша приехала в деревню под Тихвином, что в 3,5 часах от Петербурга. Именно там расположился конный лагерь. Неладное она почувствовала, когда увидела на спине у одной из вожатых надпись: «Да, я могу промолчать сутки».

Там очень странные игры. В молчанку, голодовку и ночевка одному в лесу с 12 лет, - поделилась блогер у себя на странице. – Я в шоке, потому что отправляла сына туда развлекаться, а не играть в странные игры с психикой!

Ольга рассказывает, что о методах, которыми в лагере закаляют характер воспитанников, она не знала. В документах этого не было.

ПРОГРАММЕ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ

Но у организаторов свое мнение.

- Все отряды объединены общей игрой в следопытов, в рамках этой игры ребята обучаются различным специальностям: кострового, повара, доктора, летописца и так далее, приобретая массу полезных навыков, - рассказывается на сайте организации. - В программе предусмотрена система нашивок - знаков успешного освоения различных специальностей и умений. Это помогает ребятам шаг за шагом осваивать программу личностного роста.

Так выглядят занятия на лошадях. Фото: vk.com/sledt.

Помимо этого предусмотрены и «испытания». Их ребята проходят добровольно, и за успешное выполнение получают почетное звание и право носить галстук Следопыта. В лагере объясняют, что испытания – это часть развлекательной программы. Она была разработана больше тридцати лет назад. Ее девиз: «Крепкое здоровье, хорошее воспитание, полезные навыки и друзья на всю жизнь!».

- Сразу скажу – все, что заявила блогер – не правда, - говорят в руководстве лагеря. – Информация искажена и недостоверна. Естественно, что детей в лес одних никто не выгоняет. Все под наблюдением и с разрешения родителей. В данной ситуации нужно было читать договор и сайт. Сколько лет мы работаем, и к нам не было, и сейчас нет, никаких вопросов. Это просто частное мнение, которое ничем не подкреплено. Для нас этот вопрос исчерпан. Подливать масла в огонь нам не интересно.

Ольга разобраться в ситуации помог юрист. Кравцовой вернули часть денег за путевку, которая обошлась в 40 тысяч рублей. Теперь она хочет, чтобы сотрудники лагеря понятнее объясняли свои правила, чтобы другие родители не попались, как она.