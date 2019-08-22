Здравоохранение в СЗФО: первичному звену не хватает кадров

О том, как на местах развивается один из самых важных нацпроектов, говорили представители министерств, комитетов, департаментов здравоохранения четырех регионов - Калининградской, Псковской, Вологодской областей и республики Карелии. Участвовали в обсуждении и представители Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, на базе которого действует Проектный офис – куратор реализации региональных программ.

- Проектный офис – это единая команда, которая имеет сложную структуру. В нее входят и главные внештатные специалисты регионов, департаменты, комитеты министерства здравоохранения регионов, и центр аналитическо-методического обеспечения развития регионального здравоохранения, и медико-профилактического направления, кафедры университета, центр содействия трудоустройству и сопровождения выпускников, и главные внештатные специалисты по Северо-Западному федеральному округу и Санкт-Петербургу, - рассказал проректор по развитию регионального здравоохранения Александр Мельцер.

Главная задача, которую сегодня предстоит решать вузу, и в которой заинтересованы и больницы, и пациенты - ликвидация кадрового дефицита. Особенно острую нехватку специалистов «на местах» отмечают в первичном звене. Решить ее можно, обучая целевиков как на уровне ординатуры, так и специалитета – и университет этим занимается. Среди последних проектов - создание в университете 15 образовательных циклов под конкретные запросы со стороны регионов. Активная работа ведется для снижения смертности от онко- и сердечно-сосудистых заболеваний, а также в направлении профилактики здорового образа жизни.

- Вместе с регионами устанавливаются проблемы, разрабатываются дорожные карты по их устранению, отслеживаются предпринятые шаги и их эффективность. Профилактика является ключевым элементом успешной реализации программ. Медицинская помощь помогает конкретным людям, страдающим от конкретных заболеваний, а профилактика действует глобально на всю общественность, - отметил ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Сергей Сайганов.

Представители регионов с этим мнением согласились и рассказали, как вопрос профилактики здорового образа жизни решается на местах. Например, в Вологодской области действуют «городки здоровья» - палаточные мобильные станции, которые курсируют по области, консультируют и информируют всех желающих о принципах правильного питания и здорового образа жизни.

СПРАВКА

Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова - крупнейший медицинский вуз Северо-Западного федерального округа России. Он занимает 37 место в рейтинге российских вузов по версии Forbes. Учредителем университета является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Обучение проводится по четырем специальностям на 7 факультетах: медико-профилактическом, лечебном, стоматологическом, терапевтическом, хирургическом, педиатрическом и медико-биологическом. СЗГМУ предлагает учащимся 877 программ послевузовского образования – самый широкий выбор среди медицинских вузов. Университет активно сотрудничает с иностранными коллегами: договоры на реализацию совместных проектов заключены с 45 странами мира.