2019-08-22T16:06:10+03:00
Общество

«Святой Источник Светлячок» поможет соблюдать водный баланс с рождения

Новая детская природная вода выпущена в трех форматах
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Новая детская природная вода выпущена в трех форматах.Новая детская природная вода выпущена в трех форматах.
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Привычка регулярно пить чистую воду и следить за водным балансом организма важна для здоровья не только взрослых, но и детей. А поможет нам в этом «Святой Источник», который представил воду, подходящую для детей с рождения - «Святой Источник Светлячок».

Эксперты поддерживают полезную привычку пить чистую природную воду с рождения, поскольку детям до 3 лет в день требуется 50 мл воды на каждый килограмм веса, а около 75% жидкости они получают из материнского молока и питания. Также важно учитывать и качественные показатели питьевой воды для ребенка:

- Для питания новорожденных малышей, организм которых особо чувствителен, важно использовать исключительно качественную воду. Иммунитет детей в первые годы жизни еще не полностью сформирован, поэтому употребление недостаточно очищенной воды, не прошедшей экспертизу качества, может негативно сказаться на здоровье ребенка, - говорит врач-педиатр Дарья Демихова, автор книг по педиатрии.

Заботясь о малышах, «Святой Источник Светлячок» выпустил чистую природную воду, которая произведена по технологии, одобренной НИИ детского питания, и одобрена для детей первых дней жизни. На сайте Росконтроль «Святой Источник Светлячок» получил 96 баллов и признан безопасной детской водой по всем показателям, в частности по содержанию ртути и отсутствию запаха при нагревании. «Святой Источник Светлячок» обладает микробиологическим составом, абсолютно безопасным для детского организма, и не требует кипячения перед использованием. Родители оценят универсальность детской воды: ей можно напоить малыша, использовать «Святой Источник Светлячок» для растворения детской смеси, не нарушая ее состав, а также для приготовления полезной пищи – супов, каш, компотов и других блюд.

- «Святой Источник» стремится помочь сформировать у детей привычку пить чистую природную воду вместо сладких напитков и газировок, и соблюдать водный баланс с самого раннего детства, - отметила Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.- Мы не только производим чистую и проверенную питьевую воду, но и даем рекомендации по её употреблению. Для расчета воды, необходимой малышу для поддержания водного баланса, родители могут использовать удобный калькулятор «Святого Источника» - он учитывает возраст малыша, суточные приемы пищи и двигательную активность, и демонстрирует рекомендуемую норму потребления жидкости, в том числе и чистой воды.

Новая детская вода «Святой Источник Светлячок» выпущена в трех форматах. Компактную бутылочку объемом 0,33 л удобно взять с собой на прогулку, захватить на занятия по раннему развитию или в садик. Колпачок-дозатор с крышечкой позволит даже самым маленьким пить, не обливаясь, а эргономичную бутылочку легко держать маленьким ручкам. Бутылки объемом 1,5 л и 5 л подойдут для использования дома, на даче или в дороге и для приготовления детям домашней еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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