Управляющий турецкого отеля Sunhill, где в бассейне захлебнулась 12-летняя девочка, обвинил в трагедии ее родителей

Мы уже писали о трагедии в отеле Sunhill в турецком городе Бодрум, где 12-летнюю Алису Адамову затянуло в трубу бассейна. Девочка получила тяжелые травмы, с 18 августа она в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Между тем выясняются новые подробности жуткой истории.

Так, на странице отеля на сайте TripAdvisor 20 августа появился отзыв польского туриста Томаша Гручальского – одного из тех, кто бросился на помощь Алисе. Со слов Томаша, на деле все было еще ужаснее, чем можно было бы предположить: никто из сотрудников отеля не попытался спасти ребенка, а управляющий и вовсе обвинил в случившемся родителей Алисы.

По словам Томаша, насос, в который затянуло девочку, располагался прямо возле большой желтой горки. Фото: официальный сайт отеля Sunhill

- Рука девочки застряла в насосе, который вталкивает воду на горку, - рассказал польский турист. – Ее мать отчаянно звала на помощь, но, к сожалению, мало кто из сотрудников отеля ей ответил. Вместе с другими гостями мы попытались вытащить ребенка из воды. Мы на нескольких языках призывали персонал немедленно отключить насос, потому что сила, с которой он всасывало воду, не позволяла вызволить девочку из ловушки. Казалось бы, у такого устройства должна быть аварийная кнопка или переключатель… но не в этом случае.

Схема бассейна в Бодруме, где девочку засосало в трубу.Фото: Ольга ЖУК

По словам Томаша, насос удалось отключить только через 10 минут. Кто-то вызвал «Скорую», пока она ехала, Алисе делали искусственное дыхание и массаж сердца, которое к тому моменту уже остановилось. Все это время персонал отеля не проявлял никакого интереса к ее состоянию.

- Через несколько часов, находясь в полицейском участке для дачи показаний, мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что они не оказали ей должного ухода, - продолжает Гручальский. Но там не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы – 25 сантиметров, и она ничем не прикрыта.

Специалисты до сих пор не знают, как сильно поврежден мозг Алисы - из-за тяжелого состояния девочке нельзя сделать МРТ и КТ.Фото: СОЦСЕТИ

Также Томаш отметил, что управляющий отеля не сообщил о трагедии туристическим агентствам, и Sunhill продолжает принимать гостей.

- Эта поездка навсегда останется в нашей памяти, к сожалению, не из-за отличного размещения, а из-за некомпетентности руководства отеля, - завершает свой рассказ турист. - Моя восьмилетняя дочь, которая была свидетелем этого события, несмотря на свою волю, все еще не может с этим справиться. Как и все мы.

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