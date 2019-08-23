2019-08-23T19:18:26+03:00
Досуг

KREC исполнят проникновенный хип-хоп под акустику

29 августа на крыше Roof Place выступит петербургский хип-хоп коллектив
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Слушать KREC на крыше под открытым небом стало в Санкт-Петербурге уже доброй традицией.Слушать KREC на крыше под открытым небом стало в Санкт-Петербурге уже доброй традицией.
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В специальной программе для Roof Fest’а KREC сделают акцент на уют и атмосферу. С акустическим аккомпанементом и трогательным женским бэк-вокалом Фьюз не теряет словесной эквилибристики, а песни обогащаются той самой городской романтикой. Именно в такой обстановке группа выступит на видовой крыше Roof Place.

С первыми аккордами словно оказываешься в неторопливо колесящем по ночному Питеру авто. За окном проплывают фасады, арки, ведущие в бездонные желтые колодцы, темные дыры мостов, слепящие фонари… Лишь изредка слухом-взглядом зацепишься за меткую рифму, полюбуешься и катишь дальше. Фон этот завораживает и уносит ещё глубже в воспоминания, к ночным кострам прошлого лета, к дымке над заливом.

Слушать KREC на крыше под открытым небом стало в Санкт-Петербурге уже доброй традицией. Ленинградские хип-хоп герои уже второй год дают концерты на Roof Fest. И каждый раз – при полном аншлаге.

Сбор гостей: 18:30

Начало концерта: 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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