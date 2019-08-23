«Нервы» выступят в Петербурге с новым альбомом

28 августа в рамках Roof Fest в Санкт-Петербурге выступит рок-группа «Нервы». Коллектив представит поклонникам свой шестой, вышедший в начале года альбом «Слэм и депрессия» на крыше Roof Place на юге Васильевского острова.

Шестой студийный альбом коллектива, и это понятно уже из названия, словно разделен на две равно качественные части. В первой музыканты погружаются в альт-рок и жесткие рифы, во второй возвращаются к тому, за что их и полюбили, по большей части, фанатки.

На Roof Fest «Нервы» появятся впервые, а потому наверняка приготовят много сюрпризов в программе, которые обязательно впишутся в романтическую атмосферу питерской крыши. Кроме новых хитов, «Нервы», конечно, вспомнят вместе со зрителями и проверенные временем, любимые песни.

Начиная с пятого трека, «слэм» уступает место обещанной депрессии, наполненной лирическими переживаниями. Нервная «Так как надо» переходит на «Магнитными бурями» в мягкий речитатив, а агрессивные «Спи спокойно» и «Слушать сердце» – только прелюдия к главному хиту пластинки – «Кому ты звонишь».

Запуск гостей с 18:30, начало в 20:00