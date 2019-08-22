24 августа в Санкт-Петербурге проведут Всероссийский танцевальный фестиваль

24 августа, в день старта нового сезона «ТАНЦЫ» на ТНТ, телеканал запускает Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой примут участие более 20 городов нашей страны. В Петербурге фестиваль пройдет на Большой Морской улице (возле арки Главного штаба) с 12:00 до 20:00.

На улице будут организованы специальные брендированные локации со сценой и секундомером – здесь пройдет танцевальная гонка. Цель – доказать, что именно Санкт-Петербург достоин звания танцевальной столицы, и показать танец, который без слов расскажет о нашем городе на всю Россию.

В день фестиваля, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга и научить их модным танцевальным движениям, присоединится наставник – участник 4 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Дима Бончинче. Мастер-класс Димы запланирован в 18-00, а со сцены на Большой Морской будет организован прямой эфир с московской студией ТНТ.

В 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, в которой могут принять участие все желающие – и профессионалы, и любители. Победителем в ней станет город, жители которого будут непрерывно находиться в движении. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут на сцене в танце. Если на сцене в какой-то момент станет пусто – время остановится!

По ходу фестиваля московская студия будет вести подсчет в турнирной таблице. Дополнительные баллы мы можем получить и от гостей студии – топовых звезд ТНТ, которые будут оценивать и комментировать танцы городов. Если у вас нет возможности прийти на площадку, дополнительно поддержать Петербург можно будет, выложив в любую социальную сеть свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТСПБ – каждое видео принесет баллы Санкт-Петербургу.

Все происходящее можно будет увидеть в онлайн-трансляции в группе ТНТ Вконтакте.

А в 21.00 включайте ТНТ и смотрите первый выпуск нового сезона шоу «ТАНЦЫ»!