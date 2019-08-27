2019-08-27T09:49:47+03:00
Новости компаний

МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

В ходе соревнований было продемонстрировано реальное применение и работа действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити
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Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".
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МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, 23 августа 2019 года вывел российский киберспорт на уровень 5G и провел первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований МегаФон продемонстрировал реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

- Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России - огромный вызов и большая честь для МегаФона, - подчеркнул директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. - Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Мероприятие прошло в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, организованной МегаФоном совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Для проведения турнира МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия этих новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или WiFi.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

- Мы продемонстрировали возможности сетей 5G и платформы облачного гейминга перед, пожалуй, самой требовательной аудиторией – профессиональными киберспортсменами, - заявил основатель компании Loudplay Виталий Стародубов. – Уверен: распространение высокоскоростной мобильной интернет-связи и решений Cloud Gaming будут способствовать повышению доступности и стремительной популяризации киберспорта в России.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Вице-президент по маркетингу и продажам бизнес-решений компании Huawei в России Лу Либо добавил, что МегаФон и Huawei активно работают с отраслевыми партнерами для развития и внедрения новых услуг 5G, в том числе для использования нового стандарта интерактивных приложений, предоставляющих контент на основе облачных вычислений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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