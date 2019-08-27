Все, что нужно знать о климаксе
Возраст после 45 лет у современной женщины - вторая молодость: дети выросли, карьера сделана. Теперь можно уделить внимание себе, своей личной жизни, увлечениям - возможностей целый мир! Но для этого надо чувствовать себя здоровой и сильной. Многим женщинам мешает позитивно взглянуть на свой возраст… страх перед климаксом. Да даже не сам климакс, а психологические сложности, связанные с принятием перемен. Они вредят женщинам гораздо сильнее физиологических изменений, тем более что многие начинают бояться этого периода задолго до его наступления. Хотя на самом деле не так страшен черт, как его малюют. Главное – грамотно подготовиться. Эксперты рассказали, в каком возрасте начинается климакс у женщин, какие симптомы помогут его распознать, какие препараты помогут легче пережить приливы и другие временные сложности, и что делать, чтобы новый этап жизни оказался легким и счастливым.
ИСТОЧНИК KP.RU