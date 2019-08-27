2019-08-27T12:30:34+03:00
Дом. Семья

Дачка на прокачку: Как создать идеальное место для отдыха своими руками

Выбираем земельный участок, заботимся о саде, строим загородный дом. Самые полезные советы для дачников Санкт-Петербурга и Ленобласти
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Купить земельный участок или готовую дачу - этого мало. Надо еще наполнить ее теплом и уютом!Купить земельный участок или готовую дачу - этого мало. Надо еще наполнить ее теплом и уютом!
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Свежий воздух, природа, традиционные шашлыки по выходным и вкусный урожай, выращенный с любовью! «Комсомольская правда» собрала всё самое важное о том, как создать идеальную дачу своими руками: от лайфхаков по уходу за садом и огородом до советов экспертов, как правильно купить земельный участок и что на нем построить. Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU

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