Дачка на прокачку: Как создать идеальное место для отдыха своими руками
Выбираем земельный участок, заботимся о саде, строим загородный дом. Самые полезные советы для дачников Санкт-Петербурга и Ленобласти
Купить земельный участок или готовую дачу - этого мало. Надо еще наполнить ее теплом и уютом!
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Свежий воздух, природа, традиционные шашлыки по выходным и вкусный урожай, выращенный с любовью! «Комсомольская правда» собрала всё самое важное о том, как создать идеальную дачу своими руками: от лайфхаков по уходу за садом и огородом до советов экспертов, как правильно купить земельный участок и что на нем построить. Читать далее
ИСТОЧНИК KP.RU