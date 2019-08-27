2019-08-27T17:32:07+03:00
Здоровье

Как бесплатно проверить ребенку зрение для школы

«Комсомолка» вновь запускает социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение», в рамках которого школьники смогут пройти бесплатную диагностику здоровья глаз
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В старших классах петербургских школ плохое зрение, по разным оценкам, имеют от 60 до 80 процентов ребят.В старших классах петербургских школ плохое зрение, по разным оценкам, имеют от 60 до 80 процентов ребят.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Решать проблему – сообща

В структуре общей заболеваемости россиян болезни глаз сейчас занимают «почетное» второе место – а ведь еще несколько лет назад были на третьем. Особенно тревожит то, что «близорукие диагнозы» все чаще ставят школьникам. Так, в старших классах петербургских школ плохое зрение, по разным оценкам, имеют от 60 до 80 процентов ребят.

Именно эта грустная статистика подвигла нас в 2018 году начать социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» по расширенной диагностике зрения у школьников Северной столице и пропаганде навыков «зрительной безопасности».

Поддержали нас тогда и врачи, и чиновники, и представители общественности. Медицинским партнером проекта стала сеть оптик «Счастливый взгляд», чьи опытные врачи-офтальмологи совершенно бесплатно принимали маленьких участников акции и проверяли у них зрение.

Но одними проверками зрения мы не ограничивались. Главный врач сети оптик Ирина Шикалович каждую неделю делилась с читателями «Комсомолки» секретами сохранения зоркого взгляда. А закрепить полученные знания можно было на уроках в «Школе здорового зрения», где офтальмологи, психолог и фитнес-тренер давали практические советы родителям о том, как отучить ребенка «пропадать» в соцсетях и показывали специальные упражнения для глаз.

Медицинским партнером проекта стала сеть оптик «Счастливый взгляд». Фото: Андрей ГАШЕВ

Медицинским партнером проекта стала сеть оптик «Счастливый взгляд».Фото: Андрей ГАШЕВ

Снова помогаем

Когда стали подводить итоги проекта, с радостью убедились: все было не зря. О нашем проекте узнало более миллиона человек, а расширенную диагностику прошли более тысячи юных петербуржцев! И это еще не все. Даже после окончания акции читатели интересовались, где можно проверить зрение детям, и продолжали задавать вопросы врачам. Поэтому мы решили снова запустить наш проект «Здоровое зрение - здоровое поколение». Как и в прошлый раз, он стартует перед началом учебного года, чтобы напомнить детям и родителям Северной столицы о том, как важно заботиться о глазах в самый напряженный для них школьный сезон. И снова нашим партнером стала сеть оптик «Счастливый взгляд».

ВАЖНО

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» стартует 26 августа и продлится до 31 октября 2019 года. Принять в нем участие смогут дети в возрасте от 6 до 16 лет!

Чтобы записаться на проверку, необходимо позвонить по телефону «горячей» линии 8-800-555-666-7 или зайти на сайт. Ну а мы, как и прежде, будем делиться практическими рекомендациями о том, как сохранить зрение!

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» стартует 26 августа и продлится до 31 октября 2019 года. Фото: Андрей ГАШЕВ

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» стартует 26 августа и продлится до 31 октября 2019 года.Фото: Андрей ГАШЕВ

Как бесплатно проверить зрение ребенка?

Шаг 1: позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-555-666-7 или зайти на сайт оптики «Счастливый взгляд» и записаться на прием.

Шаг 2: выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

Шаг 3: в выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

Шаг 4: пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

ВНИМАНИЕ! Запись проводится только по телефону «горячей линии» и на сайте оптики «Счастливый взгляд». Ребенка обязательно должен сопровождать законный представитель: мать или отец. Обследование может занять около часа. Возможно, потребуется вторичный прием на следующий день.

КОНКРЕТНО

Где можно пройти проверку в рамках социального проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение»

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32, корпус 1, литера А

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

НА ЗАМЕТКУ

К окончанию начальных классов уже более 50% школьников страдают заболеваниями глаз. И виной тому не только плохая наследственность. Зрение современных детей ухудшается и из-за любви к различным гаджетам, из-за большой нагрузки в школе и, конечно, безответственности родителей, которые водят детей к офтальмологу только ради справки. Поэтому не ленитесь, выберите время и запишите ребенка на бесплатный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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