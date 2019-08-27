Как бесплатно проверить ребенку зрение для школы

Решать проблему – сообща

В структуре общей заболеваемости россиян болезни глаз сейчас занимают «почетное» второе место – а ведь еще несколько лет назад были на третьем. Особенно тревожит то, что «близорукие диагнозы» все чаще ставят школьникам. Так, в старших классах петербургских школ плохое зрение, по разным оценкам, имеют от 60 до 80 процентов ребят.

Именно эта грустная статистика подвигла нас в 2018 году начать социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» по расширенной диагностике зрения у школьников Северной столице и пропаганде навыков «зрительной безопасности».

Поддержали нас тогда и врачи, и чиновники, и представители общественности. Медицинским партнером проекта стала сеть оптик «Счастливый взгляд», чьи опытные врачи-офтальмологи совершенно бесплатно принимали маленьких участников акции и проверяли у них зрение.

Но одними проверками зрения мы не ограничивались. Главный врач сети оптик Ирина Шикалович каждую неделю делилась с читателями «Комсомолки» секретами сохранения зоркого взгляда. А закрепить полученные знания можно было на уроках в «Школе здорового зрения», где офтальмологи, психолог и фитнес-тренер давали практические советы родителям о том, как отучить ребенка «пропадать» в соцсетях и показывали специальные упражнения для глаз.

Медицинским партнером проекта стала сеть оптик «Счастливый взгляд».Фото: Андрей ГАШЕВ

Снова помогаем

Когда стали подводить итоги проекта, с радостью убедились: все было не зря. О нашем проекте узнало более миллиона человек, а расширенную диагностику прошли более тысячи юных петербуржцев! И это еще не все. Даже после окончания акции читатели интересовались, где можно проверить зрение детям, и продолжали задавать вопросы врачам. Поэтому мы решили снова запустить наш проект «Здоровое зрение - здоровое поколение». Как и в прошлый раз, он стартует перед началом учебного года, чтобы напомнить детям и родителям Северной столицы о том, как важно заботиться о глазах в самый напряженный для них школьный сезон. И снова нашим партнером стала сеть оптик «Счастливый взгляд».

ВАЖНО

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» стартует 26 августа и продлится до 31 октября 2019 года. Принять в нем участие смогут дети в возрасте от 6 до 16 лет!

Чтобы записаться на проверку, необходимо позвонить по телефону «горячей» линии 8-800-555-666-7 или зайти на сайт. Ну а мы, как и прежде, будем делиться практическими рекомендациями о том, как сохранить зрение!

Проект «Здоровое зрение – здоровое поколение» стартует 26 августа и продлится до 31 октября 2019 года.Фото: Андрей ГАШЕВ

Как бесплатно проверить зрение ребенка?

Шаг 1: позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-555-666-7 или зайти на сайт оптики «Счастливый взгляд» и записаться на прием.

Шаг 2: выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

Шаг 3: в выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

Шаг 4: пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

ВНИМАНИЕ! Запись проводится только по телефону «горячей линии» и на сайте оптики «Счастливый взгляд». Ребенка обязательно должен сопровождать законный представитель: мать или отец. Обследование может занять около часа. Возможно, потребуется вторичный прием на следующий день.

КОНКРЕТНО

Где можно пройти проверку в рамках социального проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение»

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32, корпус 1, литера А

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

НА ЗАМЕТКУ

К окончанию начальных классов уже более 50% школьников страдают заболеваниями глаз. И виной тому не только плохая наследственность. Зрение современных детей ухудшается и из-за любви к различным гаджетам, из-за большой нагрузки в школе и, конечно, безответственности родителей, которые водят детей к офтальмологу только ради справки. Поэтому не ленитесь, выберите время и запишите ребенка на бесплатный осмотр.