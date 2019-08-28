Александр Запесоцкий: Рекордный конкурс в СПбГУП определяется качеством образования

Прошлогодний лидер - Академия госслужбы - занял в рейтинге второе место (50 человек на место), а средний конкурс в государственных вузах Северной столицы составил 14 человек на место.

И средний балл ЕГЭ зачисленных в СПбГУП впечатляет - 87, а на журналистику, к примеру, он и вовсе упирается в потолок - 94,4.

В канун начала нового учебного года ректор Университета профсоюзов, академик Александр Запесоцкий встретился с группой петербургских журналистов и ответил на вопросы.

В университете, которым руководит Александр Запесоцкий, действует уникальная система образования. Фото: СПбГУП.

«Уникальные условия»

- Александр Сергеевич, ваш университет уже многие годы находится в тройке городских лидеров по конкурсу на места Министерства образования. И вы же - лидеры по трудоустройству. По федеральной статистике, ваших выпускников нет среди безработных последние двадцать лет. С чем это связано?

- Думаю, здесь сказывается несколько факторов. Первое - уникальные условия для учебы, досуга и быта наших студентов. Здесь нужно сказать спасибо Федерации Независимых Профсоюзов России, предоставившей в наше распоряжение фантастический архитектурный комплекс. Ему нет аналогов на Северо-Западе страны.

Абсолютно все, что нужно студентам, у нас расположено под одной крышей. Подобных кампусов практически нет даже в Западной Европе и США. Следует отметить и заслуги нашего коллектива, вложившего в обустройство материальной базы в 90-е годы десятки миллионов долларов самими заработанных средств.

Ну а десять лет назад по решению Владимира Путина к поддержке СПбГУП подключилось и государство. До этого, кстати, к нам на платное обучение ежегодно поступало 10-12 процентов золотых медалистов. Теперь интеллектуальная элита страны учится у нас за счет бюджетных средств, что справедливо.

Второе. Совет попечителей СПбГУП дает нам возможность не отвлекаться на многие инициативы федеральных чиновников, мешающие делу. К примеру, не приходится заставлять профессорско-преподавательский состав писать статьи для зарубежных журналов. В итоге индексы научного цитирования в России у нашего коллектива весьма впечатляющие.

И, наконец, самое главное: мы избегаем слепого копирования западного опыта. Конечно, изучаем, но внедряем у себя только то, что реально полезно. Еще в начале 90-х мы разработали собственную, национально-ориентированную модель образования, опирающуюся на лучшие достижения высшей школы советского периода. Сейчас мы развиваем и творчески интерпретируем эти достижения применительно к современным задачам.

То, что мы делаем, нравится студентам и их родителям с одной стороны, работодателям - с другой.

Выпускники вуза не испытывают проблем с поиском работы. Фото: СПбГУП.

«Сочетание свободы и ответственности»

- В чем суть этой модели?

- В правильном, на наш взгляд, сочетании свободы и ответственности студентов. Это же относится и к преподавателям.

Свобода - это совсем не поблажки лентяям и лоботрясам, не возможность прогуливать безнаказанно, не пьянство и наркомания и, уж конечно, не превращение вузов в экстремистские ячейки, как это уже случилось в некоторых высших учреждениях страны.

Настоящая академическая свобода - это широкие возможности приобщения студенчества к разнообразным и качественным источникам знаний, условия для формирования научного мировоззрения.

Свобода - это условия для развития человеком своих способностей в сфере досуга, это возможности обретения настоящих друзей, достойного круга общения.

Для всего этого мы разработали современные методики, опробованные многолетним опытом и доказавшие свою эффективность.

- Можете привести конкретные примеры?

- Разумеется. Вот учеба. При подготовке к устному экзамену ответ на каждый вопрос студент фиксирует на специальном бланке, который потом может стать предметом проверки администрации. Пятерку нельзя получить, просто пересказав экзаменатору материалы лекции или учебника. Нужно указать как минимум три разные точки зрения на излагаемый вопрос по различным научным публикациям. И высказать свое заключение по материалам сравнительного анализа.

Или другой аспект: каждый хорошо успевающий студент ежегодно оценивает каждого своего преподавателя. И материалы этих оценок потом тщательно анализируются факультетами, ректоратом.

Или возьмем организацию досуга. Культурный уровень выпускника влияет на его трудоустройство и карьерный рост не меньше, чем профессиональная подготовка. Мы разворачиваем перед студентами огромную панораму культурных мероприятий. Вот в сентябре для первокурсников организуем обзорные экскурсии по городу с особым упором на театры, музеи, выставочные залы. А еще - пешеходные экскурсии по Невскому, на кораблях по рекам и каналам, и так далее.

В каждой студенческой группе - опытный куратор, который помогает новичкам адаптироваться. Плюс сильнейшее студенческое самоуправление. Особое внимание уделяем формированию правильной атмосферы в студенческих группах. Всю неформальную жизнь направляют достойные молодежные лидеры.

И, что уж греха таить, каждый год избавляемся от недобросовестных студентов, не желающих вписываться в общий климат. Таких набирается обычно 8-10 процентов.

«Формирование высокой культуры»

- Можно ли сказать, что вы занимаетесь воспитанием в советском смысле?

- И да и нет. Разумеется, о коммунистическом воспитании начиная с 90-х годов и речи быть не может. Занимаемся формированием высокой культуры учебы, досуга и быта. И, самое главное, приобщаем студентов к традиционным российским ценностям, форми≈руем достойные идеалы для подражания. В итоге формируется тип личности, весьма привлекательный для работодателя.

- Мы обратили внимание, что некоторые ректоры городских вузов в своих интервью намекают на то, что огромный конкурс в СПбГУП связан с небольшим числом бюджетных мест по линии Министерства образования. В подтексте - мысль о том, что если бы у вас было больше мест, то и конкурс был бы ниже.

- Я в этом не уверен. Здесь еще надо учитывать количество направлений подготовки. У нас их 24. А было бы 240 и в десять раз больше бюджетных мест - конкурс вряд ли бы изменился.

Может быть, не стоит некоторым моим коллегам замахиваться на слишком большое количество специальностей, выпрашивать у министерства избыточное количество мест? Может быть, ограничиться подготовкой по тем направлениям, где есть реальное качество и реальный спрос?

Хотя в Петербурге практически нет слабых вузов. И средний городской конкурс 10-15 человек на место - мечта сотен и сотен вузов по всей России. Я в принципе считаю, что нам надо конкурировать не друг с другом, а с Москвой. Уже лет 15, как ставлю перед Смольным вопрос о необходимости совместной разработки петербургской модели образования.

Думаю, за этим будущее. В завершение хочу высказать убеждение, что всем петербургским первокурсникам вне зависимости от вуза, в который поступили, удивительно повезло. В канун 1 сентября хочу пожелать новому поколению студентов великого города на Неве успехов и удачи.