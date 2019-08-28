«Войдем в историю, как вандалы»: Член градсовета Петербурга прокомментировал снос СКК

Судьба СКК «Петербургский» все еще находится под вопросом: снесут здание или нет. Сегодня в ряде СМИ пошла настоящая волна паники о том, что градостроительный совет все же согласился с возможностью сноса комплекса, что действительно взбудоражило неравнодушных горожан. «КП-Петербург» решила разобраться в судьбе Спортивно-концертного комплекса имени В.И. Ленина и понять, насколько велика может оказаться потеря для архитектуры города.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Возможен ли снос СКК? 00:00 00:00

- Если пытаться избавиться от всего наследия советского прошлого, то нам надо будет снести 90 процентов построек всего Петербурга, - заявила в эфире Радио «КП-Петербург» архитектурный критик Мария Элькина. – В неком крайнем случае СКК можно было бы снести ради какого-то фантастического проекта, но очевидно, что этого проекта нет, и вряд ли будет. И очевидно, что город устал от больших строек.

СКК Петербургу дорог двумя вещами, пояснила Элькина. Первое, это памятник позднего советского модернизма. Несмотря на то, что к этой архитектуре относятся с подозрением во всем мире, но как памятник эпохи комплекс, несомненно, важен и интересен. Второе, в СКК сохранился советский пейзаж: есть большой гигантский газон, вокруг которого стоит комплекс. И очень важно в этом качестве ансамбль сохранять.

Надо отметить, что последние месяцы градостроительный совет Петербурга не собирался по вопросу Спортивно-концертного комплекса имени В.И. Ленина. Это подтвердил и член градостроительного совета Сергей Орешкин, который сказал, что на ранних собраниях все высказывались против сноса.

- Моя точка зрения, что надо сохранить это здание, потому что потом мы будем столетиями жалеть, что мы его убрали и в истории останемся как вандалы, которые совсем ничего не берегут, - отметил собеседник Радио «КП-Петербург».

По словам Орешкина, за годы постсоветского времени было немало уничтожено ценных зданий в попытке избавиться от прошлого. Однако эти постройки эпохи конструктивизма не менее ценные, чем дворцы, построенные Растрелли или Воронихина.

- Сносить можно все что угодно. Но зачем сносить одного красивое здание ради другого? – заявил Орешкин.

Напомним, что изначально СКК планировалось разрушить, чтобы построить на его месте новый большой стадион к 2023 году, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею. В марте 2019 года петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников и городской Союз архитекторов подали в Смольный заявление о включении СКК в реестр объектов культурного наследия, чтобы сохранить здание и не дать снести целую историю.