Прогноз погоды на сентябрь 2019 в Санкт-Петербурге: Осень начнется с «бабьего лета»

Лето стремительно подходит к концу. В Петербурге оно, как и всегда, выдалось переменчивым на погоду. Были дни и дождливые, и прохладные. Впрочем, солнечных и жарких для Северной столицы тоже было немало. Особенно порадовал конец августа – последняя неделя выдалась в городе по-настоящему летней.

– Нам природа не дала хорошего июля. А судя по августу, она отдает свой долг. Конец лета был очень теплым, гораздо выше нормы, – рассказал «КП-Петербург» метеоролог, профессор Валерий Малинин.

И судя по прогнозам синоптиков, тепло задержится в регионе. Погода в сентябре в Санкт-Петербурге 2019 начнется с «бабьего лета».

– В самом начале осени нас ждет замечательная погода. Такая, как последние дни, продлится еще где-то до середины следующей недели, – отметил Валерий Малинин. – А потом все будет, как положено. Есть годовой ход температуры – ей положено в сентябре быстро убывать. И она начнет понижаться.

И уже первая неделя сентября закончится со значением от +15 до +17 на столбике термометра. На следующей неделе начнутся и небольшие дожди. Правда, для любителей тихой охоты это хорошая новость. После осадков пойдут и грибы. А сентябрь – самое время отправляться в лес с корзинкой за дарами природы.

Правда, сильно огорчаться сентябрьскому похолоданию не стоит. Как известно, как раз после него обычно приходит бабье лето. И надежда на теплые дни у петербуржцев еще есть. А пока жители Северной столицы морально готовятся к осени, последние выходные лета станут отличным поводом не сидеть дома. В субботу, 31 августа, температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Обещают Петербургу переменную облачность и преимущественно без осадков. Такая же температура воздуха будет и в воскресенье, 1 сентября. Однако день будет ясным и Северная столица вновь порадуется солнцу.