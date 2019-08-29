Грибное безумие: Петербуржцы в соцсехтях хвастаются результатами тихой охоты

Грибы, грибы, всюду грибы. Лето, хоть и не порадовало петербуржцев теплой погодой, зато своими дождями породило отличный урожай в лесах городов и областей Северо-Запада России. Доподлинно неизвестно, сколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются поклонниками тихой охоты, но, судя по фото в соцсетях, как минимум половина 5-миллионного города бродит где-то в болотах Карельского перешейка.

- Прогулка по лесу Всеволожского района удалась, практически все чистые, - хвастается «уловом» Виктория Алексеева.

- Утренняя часовая пробежка-зарядка в лес. Грибочки разные, есть и с «мясом», - печалится червивым подосиновикам другая обитательница пригорода Петербурга Дарья Николаева-Репникова.

Кто-то идет в леса Гатчинского района и приносит отуда десятки красных. Фото: vk.com/grib_spb

Впрочем, некоторые петербуржцы и жители Ленобласти предпочитают уехать подальше - в Карелию Там и экология получше и народа, то есть конкуренции поменьше.

- Ох, не скажу что это была легкая прогулка на три часа по жаре и духоте по брусничникам и багульнику! Лес больше похож на майский чем на почти уже сентябрь. Много молодника «с мясом». Брал только на срез нормальные, - делится впечатлениями грибник со звучным именем Саша Питерский.

Грибы собирают корзинками. Фото: vk.com/grib_spb

При этом о большом урожае грибов говорят не только фото из соцсетей, но и стоящие у каждой станции метро люди с корзинками, торгующие принесенной из леса добычей. Ну а некоторым, чтобы набрать урожай «на пожарить», не приходится прилагать никаких усилий.

- Зашел в лес на работе во время обеда. Угол Суздальского проспекта и дороги в Каменку, - хвастается Ярослав Савинов.

Другие едут за экологически чистым продуктом в Карелию. Фото: vk.com/grib_spb

О том, что иногда чем ближе, тем лучше, сокрушенно сообщает жительница Выборгского района.

- Тот самый случай, когда идешь 12 километров, борясь со стаями кровососов, победоносно неся два грибочка, а мама собирает в лесу за домом два ведра. Родителей надо слушаться и гулять в Выборгском районе, а не в дебрях Ленобласти, - пишет Наталья Пудовкина.

Корзинами, ведрами и мешками несут добычу из лесов под Гатчиной, Лугой, Тосно из «пампасов» Приморского района и поселков Смолячково-Приветненское Курортного района Санкт-Петербурга. Красивые и большие грибы растут в окрестностях Соснового Бора и в самом городе атомщиков. Урожай такой, что красными, белыми и подберезовиками забивают багажники автомобилей.

А третьи выходят на прогулку за дом во Всеволожском районе и вуаля! Фото: vk.com/grib_spb

Но больше всего горожан поражает грибная красота из Карелии. Видео с таким названием покорило любителей тихой охоты. Так что если вы еще не забили знакомый с детства вкус жареных грибов с мясом и хотите стать немного ближе к природе - надевайте сапоги, берите с собой запас еды, воды, компас, фонарик, теплую одежду и заряженный мобильный телефон. Не забудьте сообщить близким или соседям, куда именно вы направляетесь и, вперед в лес. Погода позволяет.