«Только на Московский»: Эксперт объяснил, почему скоростные поезда из Москвы нельзя отправлять на Витебский вокзал

МАГИСТРАЛЬ НА ДВОИХ

Построить высокоскоростную железнодорожную магистраль между двумя столицами предлагали еще в 90-х. В 2009-ом Петербург и Москву связали «Сапсаны» (время в пути – 3 часа 50 минут), но вскоре обсуждение ВСМ вновь вышло на государственный уровень. Сейчас «Сапсаны» заполнены практически на сто процентов, существующая автомобильная трасса перегружена (поэтому строят новую, платную), а добираться из одного города в другой самолетом зачастую дороже, но отнюдь не быстрее.

С 2013-го считалось, что первая ВСМ в стране дойдет из столицы до Казани. Но в конце прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что ведомство выбирает между двумя направлениями – до Казани и до Петербурга. В приоритете оказался город на Неве.

– Есть много исследований, которые свидетельствуют, что страны, в которых есть ВСМ, развиваются более быстрыми темпами, чем страны, в которых ВСМ нет, – объяснял интерес к развитию таких дорог первый заместитель гендиректора «РЖД» Вадим Михайлов.

В апреле идею запустить высокоскоростные поезда между Петербургом и Москвой, активно поддерживаемую властями культурной столицы, одобрил президент. А уже в мае «РЖД» заявили о готовности выделить сто миллионов рублей на то, чтобы актуализировать проект.

ИНВЕСТОР НЕ СПЕШИТ, ИНВЕСТОР ПОНИМАЕТ

Вчера, 28 августа, на форуме «Pro//Движение. Экспо» в Москве «РЖД» подписали меморандум о сотрудничестве с «Немецкой инициативой по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России». Консорциум включает несколько иностранных компаний, в том числе Siemens. Благое намерение скрепили подписями председатель правления «РЖД» Олег Белозеров и главный исполнительный директор «Сименс Мобильность» Сабрина Суссан.

– Меморандум предполагает сотрудничество при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», – сообщают в «РЖД». – Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными в России, в том числе в сфере строительства подвижного состава и производства компонентов для него.

Проект ВСМ воплотят на основе государственно-частного партнерства. Его могут включить в план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. На реализацию уйдет в целом около полутора триллионов рублей.

– Рассматриваем с «РЖД» два варианта, куда будут приходить поезда, – отметил на совещании в Смольном вице-губернатора Евгений Елин. – Московский вокзал или Витебский.

ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ?

Какой подойдет, чтобы принимать поезда будущего?

– Однозначно, Московский, – считает транспортный эксперт Владимир Валдин. – Витебский слишком маленький, узкий. Завести электропоезда под него без разрушения исторического дебаркадера невозможно: либо рушить, либо электрички оттуда изгонять. Но куда? В отличие от Московского, откуда часть поездов можно было бы перебросить на Ладожский (он у нас загружен явно не на сто процентов), с Витебского поезда девать некуда. В противном случае придется впихивать какой-нибудь терминал между Обводным и старым дебаркадером, но эта идея немного безумна.

На Московском есть поле для маневров, «есть еще куда доделать, достроить». Выгодно и его расположение: если ВСМ и реализовывать, то вести ее до центра города.

– В какие сроки можно реализовать такой проект – до 2024 года, раньше или позже, – зависит от денег. Есть политическая воля, но не средств? Печатаем еще и бежим дальше, – рассуждает специалист. – Но заключение меморандума еще ни о чем не говорит. Это фактически декларация. Понятно, Siemens заинтересован в продвижении своей техники платформы Velaro, на которой работают наши «Сапсаны». Им выгодно участвовать в проекте при любом раскладе.

Что станет с «Сапсанами» после появления ВСМ, сказать наперед сложно. Нюансов много: пассажиропоток, стоимость билетов, расписание.

– Почти вся экономическая жизнь нашей страны сосредоточилась в Москве и частично в Петербурге, поэтому смысл развивать ВСМ есть, – подчеркивает Валдин. – Это, пожалуй, единственное направление, где магистраль можно реализовать так, чтобы она была еще и окупаемая.

ТТХ:

Скорость поездов – до 350 километров в час.

Протяженность – 660 километров.

Время в пути – два с половиной часа.

Минимальный интервал движения – десять минут.

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