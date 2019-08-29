2019-08-29T17:28:36+03:00
Досуг

Баба Яга и Рыжий из «Иванушек» открыли скульптуру «Счастливчику» в Сочи

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Баба Яга и Рыжий из «Иванушек» открыли скульптуру «Счастливчику» в Сочи. Автор фото: Олег Петров.Баба Яга и Рыжий из «Иванушек» открыли скульптуру «Счастливчику» в Сочи. Автор фото: Олег Петров.
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В Сочи появилась новая достопримечательность: скульптура, похожая на Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек». Пропустить торжественное открытие шедевра в родном городе Рыжий не смог. А компанию ему составила самая известная в России сказочная бабушка – Баба Яга.

Автор фото: Олег Петров.

Автор фото: Олег Петров.

На самом деле все событие получилось довольно стихийным – ведь никто даже не знает, кто на самом деле является автором скульптуры, которую в народе уже прозвали «Счастливчик». Самому Андрею Григорьеву-Апполонову о новой композиции в Сочи рассказали поклонники в соцсетях.

Автор фото: Олег Петров.

Автор фото: Олег Петров.

Что интересно: у скульптуры уже появилась традиция. Теперь те, кто хочет стать умнее, должны потрогать статуе лоб, для удачи в амурных делах – штанину, для вдохновения – грудь.

- Мне не жалко, трите на здоровье, - смеется Андрей Григорьев-Апполонов. - Когда будете отдыхать в Сочи, не забудьте кинуть монетку в море, купить домой чурчхелу и потереть на память «Счастливчика».

Автор фото: Олег Петров.

Автор фото: Олег Петров.

Кстати, хэштег#ПОТРИРЫЖЕГО быстро набирает популярность в соцсетях – оказывается, в охотниках дотронуться до скульптуры недостатка нет. Ну, а какая же часть статуи больше всего приглянется жителям города-курорта, покажет время.

Автор фото: Олег Петров.

Автор фото: Олег Петров.

Кстати, поближе познакомиться с Бабой Ягой и узнать побольше о ее деятельности можно на сайте.

ШОК! Баба Яга натерла рыжего до блеска в Сочи! #ПОТРИРЫЖЕГО.Кто установил скульптуру рыжему из Иванушек в Сочи? Неизвестно, но хайп получился зачетный! На открытие пришла группа Иванушки International в полном составе, отдыхающие, жители и Баба Яга! - Что связывает народную бабулю и рыжего, как прошло открытие и что нужно тереть скульптуре на счастье? Все ответы в видео! #ПОТРИРЫЖЕГО #BY #BABAYAGA

ИСТОЧНИК KP.RU

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