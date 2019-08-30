Школу в Мурино построят к концу 2020 года

На площадке в Западном Мурино вовсю кипит работа. Здесь приступили к строительству новой школы. В нее будут ходить дети из микрорайона, который возводит, в том числе, и один из ведущих девелоперов СЗФО - «Лидер Групп». Компания также принимает участие в финансировании работ.

- На стройплощадку уже завезено оборудование для погружения шпунтового ограждения, - рассказывают в Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти. – Оно нужно для защиты стенок котлована от оползней и осыпаний почвы. Сейчас испытывают фактическую несущую способность опор. В планах строителей - уже с 15 сентября приступить к возведению фундамента.

Новая школа появится на участке между проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Построить ее должны до конца 2020 года.

Отметим, «Лидер Групп» не первый раз принимает активное участие в возведении социальных объектов в Мурино. И очень ответственно подходит к своим обязательствам. Ранее при участии компании были построены пожарное депо, отделение полиции, проезд по КАД и другие транспортные сети.

Напомним, компания активно работает не только на территории Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге. Среди главных на данный момент проектов «Лидер Групп» - строительство «Гавани Капитанов» - жилых комплексов на намывных территориях Васильевского острова.

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