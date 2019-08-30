2019-08-30T19:09:06+03:00
Общество

«Тихая охота»: Где и какие грибы растут в Санкт-Петербурге и Ленобласти

«Комсомолка» составила карту грибных места в Ленинградской области и узнала, откуда можно вернуться с полной корзинкой «добычи»
Полина ЖУКОВА
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Куда поехать за грибами в Ленобласти - главный вопрос в сезон "тихой охоты".Куда поехать за грибами в Ленобласти - главный вопрос в сезон "тихой охоты".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Начало осени – лучшее время, чтобы пойти в лес за дарами природы. Под Петербургом, в Ленобласти, грибных мест достаточно. Однако любители «тихой охоты» обычно не раскрывают координаты, откуда можно вернуться с большим «уловом» и где в Ленинградской области растут грибы.

Знающие люди говорят, что в Ленобласти вовсю пошли лисички, подосиновики и подберезовики, маслята. И, конечно, белые – особая радость для грибников. «Комсомолка» разузнала места, куда стоит отправляться на «тихую охоту» и составила карту грибных мест в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Добраться до них можно и на машине, и на общественном транспорте. Есть точки поближе, а есть – подальше. Выбирай любую, не забывай резиновые сапоги, корзинку и заряженный мобильный телефон – и в хорошей компании отправляйся в лес.

Карта грибных мест Ленинградской области. Фото: Ольга ЖУК

Карта грибных мест Ленинградской области.Фото: Ольга ЖУК

1. СОСНОВО (Приозерский район)

С Финляндского вокзала на электричке путь займет почти два часа.

2. АГАЛАТОВО (Всеволожский район)

На автобусах или маршрутках от станции метро «Проспект Просвещения» можно добраться за час.

3. КОБРАЛОВО (Гатчинский район)

От Витебского вокзала электрички в эти места следуют около часа.

4. ГОРЫ (Кировский район)

Сюда легко отправиться на электричке с Ладожского и Московского вокзалов. Пути займет около часа.

5. ТИКОПИСЬ (Кингисеппский район)

Выйти нужно, не доезжая около 8 км до Кингисеппа. Отправиться можно на автобусе от станции метро Ленинский проспект или с Обводного канала. В пути придется провести около 2 часов.

6. ЛОСЕВО (Приозерский район)

От Финляндского вокзала сюда ходят электрички. Займет путешествие от полутора до 2х часов в зависимости от расписания.

Грибных мест под Петербургом хватит на каждого. Главное вовремя успеть за "добычей". Фото: Олег ЗОЛОТО

Грибных мест под Петербургом хватит на каждого. Главное вовремя успеть за "добычей".Фото: Олег ЗОЛОТО

7. КОЛТУШИ (Всеволожский район)

От Ладожского вокзала на электричке ехать сюда около 30 минут.

8. СЕРЕБРЯНСКИЙ (Лужский район)

Этот вариант больше подходит автомобилистам. От Петербурга до поселка около 180 километров. Но можно добраться на перекладных без машины. До Луги можно доехать на электричке с Балтийского вокзала. Это займет 2,5 часа. Или полтора – на «Ласточке». Ходят до Луги и автобусы с Автостанции на Обводном канале. От Луги до станции Серебрянка – около 28 километров, добраться можно электричкой.

9. МИЧУРИНСКОЕ (Приозерский район)

До Мичуринского можно доехать на маршрутке от станции метро «Озерки». Кроме того, добраться можно на электричке до станции Сосново, а оттуда – за полчаса на автобусе.

10. КОККОРЕВО (Всеволожский район)

Прямиком к живописным местам у Ладожского озера можно проще на машине – около 54 километров. Но от метро «Ладожская» за полчаса можно добраться до Всеволожска на автобусе. А затем от платформы Всеволожской в городе – около 50 минут на автобусе до Коккорево.

11. КОЛЧАНОВО (Волховский район)

Путь не самый близкий – больше двух часов с Автовокзала на Обводном канале или на электричке с Ладожского вокзала. Гораздо проще на личном авто – по трассе «Кола» около 140 километров.

12. БУДОГОЩЬ (Киришский район)

За 3 часа на электричке можно добраться с Московского вокзала. На автомобиле путь составить около 190 километров.

13. НУРМА (Тосненский район)

Путь займет полтора часа на электричке от Московского вокзала.

14. СЕМИОЗЕРЬЕ (Выборгский район)

До этих мест можно добраться на маршрутке от метро «Парнас». И удобно доехать из Петербурга на автомобиле – около 90 километров.

16. НОВОЕ ДЕВЯТКИНО (Всеволожский район)

В леса за Новым Девяткино добраться проще всего. От станции метро «Девяткино» до деревни доехать можно на автобусе. Так же легко доехать и на машине.

Начало осени - лучше время поехать в лес по грибы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Начало осени - лучше время поехать в лес по грибы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон Трофимов, грибник, член Санкт-Петербургского микологического общества:

– Сейчас грибников везде очень много. И чтобы гарантированно набрать полную корзину, лучше ехать куда-то на машине, а в идеале – иметь опытных друзей-грибников, которые покажут места. Сейчас в Ленобласти особенно активны грибы в смешанных лесах, в более южных регионах. Там сейчас можно найти почти все – белые, подберезовики, подосиновики, опята, лисички, мокрухи. А в борах пока делать нечего – засуха. Но они потихоньку просыпаются, тем более скоро обещают дожди. Больше всего грибов сейчас во Всеволожском, Приозерском, Кингисеппском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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