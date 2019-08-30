Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Из четырех кандидатов на пост губернатора Петербурга осталось трое. Член партии КПРФ Владимир Бортко неожиданно снял свою кандидатуру с выборов 30 августа. Об этом режиссер заявил в прямом эфире на дебатах.

- Я снимаюсь с выборов. Меня больше там не будет, - сказал он. - Я никогда не советовался с партией по этому поводу. Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок.

Режиссер «Бандитского Петербурга» и «Собачьего сердца» заявил о своем намерении побороться за пост главы города в апреле. Изначально от КПРФ планировал выдвинуться журналист Максим Шевченко. Однако в компартии решили сделать ставку на более возрастного (72 года) и знакомого петербуржцам Владимира Бортко.

В ходе предвыборной гонки постановщик «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты» и множества других популярных фильмов и сериалов, попросил не называть его больше режиссером.

- Я уже девять лет работаю в Государственной думе, - говорил он. – И уже восемь лет не занимаюсь кино. Я принял множество законов, являюсь первым заместителем председателя комитета по культуре. У меня даже на страничке в «Википедии» написано «политический деятель». Поэтому, если можно, обращайтесь ко мне так.

Он заявлял, что все беды в городе на Неве происходят от коррупции – и вот с ней-то и нужно бороться. Также Бортко призывал действовать решительно: прописать в конституции понятие «русский народ» и ограничить количество мигрантов в Петербурге.

- Надо привлекать их ровно столько, сколько нам нужно, - отметил он. – Избавиться от них невозможно, но нужно строго контролировать их количество.

В итоге предвыборную гонку в Петербурге продолжают три кандидата: депутаты городского парламента Михаил Амосов, Надежда Тихонова и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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