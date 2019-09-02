МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

Континентальная хоккейная лига и оператор цифровых возможностей МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов.

Церемония тожественного подписания состоялась в воскресенье, 1 сентября, в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнёр Чемпионата КХЛ», а также «Партнёр Недели Звёзд Хоккея» и «Партнёр Плей-офф Чемпионата КХЛ» в сезоне 2019-2020 гг.

В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведёт автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.

- МегаФон поддерживает КХЛ с момента её основания, и для нас это особая гордость, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - Потому что для большинства болельщиков в России хоккей - это больше, чем спорт. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. Всем командам Лиги желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков.

- Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям, - рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. - У нас множество совместных акций, на Неделе Звёзд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать всё, что нужно, и они «прокачали» гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться.