Николай Валуев, Юлия Барановская и Лиза Боярская отвели своих сыновей в первый класс
Линейка в День знаний – торжественный момент не только для школьников, но и для их родителей. Петербургские мамы и папы по традиции делают фотографии на память - банты, цветы и красивая форма. Повели в школы своих детей и звездные родители. Кадрами с праздника они делятся в соцсетях.
Не остался в стороне от торжественного события многодетный отце и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. На своей странице в Instagram он показал, как провожает детей в школу. На видео шестеро детей спортсмена шагают с цветами навстречу новому учебному году. Всего у Сергея Семака восемь детей – сын от первого брака, дочь нынешней супруги Анны от первого брака и еще шестеро их общих.
В этом году телеведущая Юлия Барановская повела в первый класс своего младшенького – сына Арсения. Волнительным для каждой мамы событием она поделилась в Instagram. Напомним, что у звезды трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Старшему Артему сейчас 13 лет, а дочке Яне – 11.
После торжественной линейки родители устроили детям Адри и Дане прогулку на катере по Неве.Фото: СОЦСЕТИ
Также в первый класс 2 сентября в школы пошли: сын Елены Ваенги Иван, дочь солиста группы Марсель Степы Ледкова и Кати Кляйн Адриана, а также старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева.
Знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев – отец троих детей. И, конечно, День знаний пропустить не мог. Тем более что его младший сын Сергей тоже в этом году первоклассник. С подписчиками в Instagram он поделился трогательным фото всей своей семьи. На нем жена Галина, старший сын-суворовец Григорий, двенадцатилетняя школьница Ирина и младшенький – Сергей.
Двухлетнему сыну Миланы Тюльпановой Артемию, конечно, в школу еще рано. Но День знаний мимо малыша не прошел. Звездная мамочка показала в Instagram, как ведет карапуза в детский сад. Артемий ко встрече с воспитательницей подготовился как настоящий джентльмен – белая рубашка, пиджак и букет цветов.
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ИСТОЧНИК KP.RU