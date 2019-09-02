2019-09-02T20:10:35+03:00
Звезды

Николай Валуев, Юлия Барановская и Лиза Боярская отвели своих сыновей в первый класс

Звездные родители делятся кадрами праздника с подписчиками
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Младший сын Юлии Барановской пошел в первый класс. Фото: Instagram @baranovskaya_tvМладший сын Юлии Барановской пошел в первый класс. Фото: Instagram @baranovskaya_tv
Изменить размер текста:

Линейка в День знаний – торжественный момент не только для школьников, но и для их родителей. Петербургские мамы и папы по традиции делают фотографии на память - банты, цветы и красивая форма. Повели в школы своих детей и звездные родители. Кадрами с праздника они делятся в соцсетях.

Не остался в стороне от торжественного события многодетный отце и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. На своей странице в Instagram он показал, как провожает детей в школу. На видео шестеро детей спортсмена шагают с цветами навстречу новому учебному году. Всего у Сергея Семака восемь детей – сын от первого брака, дочь нынешней супруги Анны от первого брака и еще шестеро их общих.

В этом году телеведущая Юлия Барановская повела в первый класс своего младшенького – сына Арсения. Волнительным для каждой мамы событием она поделилась в Instagram. Напомним, что у звезды трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Старшему Артему сейчас 13 лет, а дочке Яне – 11.

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Вот и третий пошел - первый раз в первый класс. Наш Арсений - первоклассник.
127834 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
После торжественной линейки родители устроили детям Адри и Дане прогулку на катере по Неве. Фото: СОЦСЕТИ

После торжественной линейки родители устроили детям Адри и Дане прогулку на катере по Неве.Фото: СОЦСЕТИ

Также в первый класс 2 сентября в школы пошли: сын Елены Ваенги Иван, дочь солиста группы Марсель Степы Ледкова и Кати Кляйн Адриана, а также старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева.

lizavetabolizavetabo
Отправили сына в первый класс!!! Обалдеть! Всех с праздником! С Днём Знаний!!! Пусть в школе всё будет в радость , пусть будет интересно и легко! Это главное! #первыйразвпервыйкласс #школа
34273 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев – отец троих детей. И, конечно, День знаний пропустить не мог. Тем более что его младший сын Сергей тоже в этом году первоклассник. С подписчиками в Instagram он поделился трогательным фото всей своей семьи. На нем жена Галина, старший сын-суворовец Григорий, двенадцатилетняя школьница Ирина и младшенький – Сергей.

Двухлетнему сыну Миланы Тюльпановой Артемию, конечно, в школу еще рано. Но День знаний мимо малыша не прошел. Звездная мамочка показала в Instagram, как ведет карапуза в детский сад. Артемий ко встрече с воспитательницей подготовился как настоящий джентльмен – белая рубашка, пиджак и букет цветов.

milana_tulpanovamilana_tulpanova
Ну вот и у нас 1 сентября
5337 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Девять новых школ открылись в городе сегодня, надо построить еще 112

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады

Урок памяти для ребят провели жители блокадного города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Имя нобелевского лауреата Жореса Алферова присвоили Академическому университету Санкт-Петербурга
«Подпольный» шиномонтаж закрыли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Зенит отдал Ригони в «Сампдорию» и купил воспитанника ЦСКА в Португалии
После летней жары в Петербурге резко похолодает и пойдут дожди
РЖД построит в Петербурге два полукольца, одно - до Пулково
Сергей Семак с женой застряли в Пулково накануне собственной свадьбы
В Петербурге на испытания выйдет беспроводной трамвай
Прилетел окурок: В жилом доме в Петербурге сгорел балкон
В Петербурге реконструируют Цимбалинский путепровод
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку