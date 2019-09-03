«Помогите вернуть жену»: Отчаявшись помириться с любимой, мужчина вышел в центр Петербурга с плакатом

Одиночный пикет устроил влюбленный житель Санкт-Петербурга и вышел в центр города с плакатом, чтобы вернуть жену.

«Дамы и господа, не оставайтесь равнодушными! Напишите ей, что я ее люблю и чтобы вернулась ко мне». Адрес девушки в Instagram прилагался.

Как удалось узнать корреспонденту КП-Петербург, семейная драма в семье Егора и Дарья разыгралась за две недели до того, как молодой человек решился на крайнюю меру. Причину ссоры он не стал называть, но, судя по всему, накосячил прилично... Испробовав все стандартные способы примирения, Даша мириться отказалась. Более того, она собрала вещи и уехала в родной город Пенза, откуда они оба родом.

- Отчаяние требует отчаянных мер, - вздохнул Егор, отвечая на вопрос журналиста КП-Петербург, зачем он стоит напротив Казанского собора с таким плакатом. - Я прилюдно хочу заявить, что люблю свою супругу и очень хочу, чтобы она ко мне вернулась. Буду стоять здесь до тех пор, пока не добьюсь своего.

«Комомолка» следит за развитием событий. И в свою очередь тоже обращается к жене Егора: Даша, прости его, он тебя любит.