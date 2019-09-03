2019-09-03T15:43:42+03:00
Общество

Две тысячи камер видеонаблюдения установят на улицах Санкт-Петербурга

Стоимость оборудования обойдется городу в полмиллиарда рублей
Лилия КОЗЛОВА
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На улицах Петербурга установят две тысячи камер видеонаблюденияНа улицах Петербурга установят две тысячи камер видеонаблюденияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На улицах Санкт-Петербурга в ближайшее время появятся новые камеры видеонаблюдения. Они необходимы для повышения безопасности в Северной столице, так как с их помощью правоохранители с легкостью смогут просматривать различные инциденты, восстанавливать хронологию событий, разыскивать преступников и просто пропавших людей. Так за полтора года в городе установят две тысячи специальных камер. Об этом говорится в опубликованном контакте на сайте госзакупок.

- Контакт на установку двух тысяч камер видеонаблюдения заключил комитет по информации и связи Петербурга с компанией «Ростелеком». Согласно условиям, организация должна выполнить монтаж всей техники до декабря 2021 года, - сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость контакта – 492,5 миллионов рублей. Известно, что в конкурсе также участвовал «ЭР-Телеком». Однако холдинг не выиграл, так как планировал потратить на выполнение работ на 2,5 миллионов рублей больше.

Закупку камер Смольный провел в рамках реализации проекта «Безопасный город». В 2019 году на уличное видеонаблюдение планируется потратить около трех миллиардов рублей. Часть средств как раз пойдет на установку в Петербурге 10 тысяч камер. При этом их число должно будет увеличиться в семь раз к 2021 году.

Камеры видеонаблюдения все больше входят в жизнь города. Так, зимой стало известно, что на скоростных трассах в Петербурге установят специальные камеры, которые фиксируют среднюю скорость, с которой движется автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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