Волшебство дома и в офисе: петербургский фокусник покорит сердце любого

Сейчас на праздниках удивить детей и тем более взрослых с каждым разом становится все сложнее. Как организовать незабываемую свадьбу? Чем порадовать именинника и гостей в день рождения или на юбилей? Как развеселить коллег на корпоративе? Ответы на эти вопросы дал фокусник Алексей Шаговик, который профессионально занимается своим делом уже девять лет.

Фото: spbfokus.ru.

- Моя подача фокусов и трюков способна увлечь детей, а взрослых от души посмеяться. Ведь каждое выступление я превращаю в юмор и общение со зрителем, – говорит Алексей и добавляет, что изюминкой его шоу заключается в индивидуальном подборе реквизита, света и музыки, а также в коммуникации со всей своей аудиторией.

В репертуаре у иллюзиониста десяток развлекательных программ. Маленьким зрителям понравятся фокусы и выступления с животными: неподдельную детскую радость вызовут появление кролика, голубя и енота.

Фото: spbfokus.ru.

Их родителям придутся по душе розыгрыш «Фейсконтоль» или интерактивное шоу. Алексей умеет обратить внимание зрителей на эффектные фокусы, а также предложить им стать своими помощниками в проведении программы.

Фокусник регулярно обновляет шоу-программы, поэтому одно выступление не будет похоже на другое. Благодаря постоянным репетициям и профессионализму, Алексей может выступить практически на любой площадке: и дома, и в офисе, и в большом помещении. Он поможет подобрать подходящий сценарий выступления, зная место, время, аудиторию и бюджет. Все эти вопросы артист обсудит индивидуально с заказчиком.

Фото: spbfokus.ru.

Хотя в конце выступлений Алексея часто просят раскрыть секрет фокусов, он не спешит ими делиться. Говорит, что это настоящее волшебство.

Алина Кизьякова

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