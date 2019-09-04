2019-09-04T12:52:38+03:00
Звезды

Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов

За последние четыре года на Игоря Дмитриевича завели девять исполнительных производств
Анна ПОСЛЯНОВА
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Тем временем дочки Игоря Дмитриевича не бедствуют. Фото: @ibuzovТем временем дочки Игоря Дмитриевича не бедствуют. Фото: @ibuzov
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Пока карьера звездной дочери идет в гору, за 55-летним Игорем Бузовым охотятся приставы. По данным Федеральной службы судебных приставов, с 2015 года на известного родителя завели девять исполнительных производств. Причина одна – неуплата «налогов и сборов, включая пени».

Но, видимо, бессонница Игорю Дмитриевичу – военному в отставке – не страшна: Волковский отдел судебных приставов Фрунзенского района Петербурга связывается с неплательщиком с завидной регулярностью. От судебного приказа, акта или постановления пристава до того, как Бузов гасит очередную порцию неуплаченных налогов, проходит обычно от двух месяцев до полутора лет.

Фото: Федеральная службы судебных приставов России

Фото: Федеральная службы судебных приставов России

Последний акт из инспекции ФНС №27 по Петербургу составили 28 июля. Согласно документу, звездный папа должен казне 32 605 рублей 43 копейки. Справедливости ради, охоту на должника пока не объявили.

У Оли с налогами все в порядке, а вот у ее младшей сестры тоже есть проблемы. Фото: @ibuzov

У Оли с налогами все в порядке, а вот у ее младшей сестры тоже есть проблемы. Фото: @ibuzov

Тем временем дочки Игоря Дмитриевича не бедствуют. И, судя по частым совместным фотографиям с ним в «Инстаграме», поддерживают с отцом теплые отношения. Ольга зарабатывает больше четырех миллионов долларов в год. У младшей, Анны, свои студия красоты и обувной бренд.

Кстати, у самой 31-летней Анны с ФНС тоже не все так спокойно. В марте приставы Приморского района Петербурга (одного из самых престижных в городе) через суд потребовали от нее погасить «задолженность по платежам за услуги связи». О сумме не сообщается, но, судя по данным ФНС, Анна до сих пор ходит в должницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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