В первый раз – в новый класс

Банты, цветы, наряды и новые портфели. Абсолютно у всех школьников учебный год начинается с торжественной линейки. Но особенно волнительно идти на праздник в новенькую, только что отстроенную школу, где еще не ступала нога ни одного ученика! Такое трепетное утро выдалось 2 сентября у учеников петербургской школы № 525 Московского района.

Несколько спортивных залов, площадки для мини-футбола и баскетбола, два бассейна, красивый актовый зал и кабинеты не только для предметов, но и для кружков. Перед четырехэтажным зданием в ожидании праздника замерли даже родители, что уж говорить о самих школьниках.

- А когда можно будет пойти в футбол поиграть? А где наш кабинет? - расспрашивают второклассники своего классного руководителя.

Но разбегутся по классам школьники чуть позже. А пока - торжественный момент. Поздравить ребят приехали не только вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, глава администрации Московского района Владимир Ушаков, представители Смольного, но и компания-застройщик. «Эталон ЛенСпецСМУ» по плану должна была сдать объект только в конце этого года, однако строители смогли ускорить работы и справились на три месяца раньше. И вот 525-я школа распахнула двери своего второго корпуса уже ко Дню знаний.

- Для нас это особенный день. Мы старались успеть к 1 сентября и приложили к этому максимум усилий. Спасибо за помощь властям нашего города! Здесь работала целая команда, включая и педагогов, и руководство школы, - рассказал ребятам на линейке генеральный директор компании «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин.

Он вручил директору ключ от школы, а затем под бурные аплодисменты они вместе перерезали красную ленточку. Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» приготовила и подарки для школы: первую книгу в библиотеку, чтобы она наполнялась литературой, игрушку - талисман компании - рыжего кота, и фотографии с видами космоса, которые украсят стены здания. Кстати, не случайно. Тема бескрайней Вселенной, судя по всему, будет для учеников этой школы одной из самых важных. Не только потому, что она стоит на проспекте Космонавтов, ей присвоят имя дважды Героя Советского Союза и советского космонавта Георгия Гречко, а в гости к ребятам наверняка будут заглядывать те, кто бывал на МКС.

- Мы надеемся, что для вас эта школа станет вторым домом и вы будете чувствовать себя здесь уютно и комфортно. Я верю, что здесь вырастят очень много людей, которыми будет гордиться Петербург, - добавил Юрий Бородин.

Праздник завершился традиционным ритуалом: малышку-первоклассницу пронес на плече старшеклассник. Фото: «Эталон ЛенСпецСМУ».

Первый звонок в новом учебном году дала малышка-первоклассница, которую пронес на плече старшеклассник. А затем были стихи, танцы и номера от учеников. Свой космос ребята начали строить уже в первый день в школе. После линейки малыши побежали знакомиться с учителями и друг с другом, а одиннадцатиклассники вместе с педагогами, гостями праздника и строителями «Эталон ЛенСпецСМУ» отправились во двор, чтобы высадить каштаны - деревья, символизирующие заботу и мудрость.