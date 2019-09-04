2019-09-04T15:04:38+03:00
Общество

Концепцию развития вокзалов разработают в Петербурге

В планах Смольного и РЖД модернизировать Московский и Ладожский
Полина ЖУКОВА
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В Северной столице разработают концепции развития Московского и Ладожского вокзалов.В Северной столице разработают концепции развития Московского и Ладожского вокзалов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Северная столица – один из крупнейших железнодорожных узлов в России. Чтобы идти в ногу со временем, городу необходимо развивать эту жизненно важную сеть. Крупные развязки, путепроводы, новое пригородное сообщения с Ленобластью, доступность Пулково, высокоскоростная магистраль до Москвы. Все это предусматривает концепция по развитию железнодорожной инфраструктуры. Первый этап ее рассчитан до 2024 года, а реализация в целом – до 2030 года.

Чтобы усовершенствовать работу «железного каркаса» Петербурга, конечно, займутся и самими вокзалами. Уже известно, что модернизация ждет Московский и Ладожский. В городе пересмотрят специфику их работы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, все скоростные поезда в будущем собираются перевести на Московский вокзал. Ведь именно туда скорее всего пойдут составы по высокоскоростной магистрали между столицей и Петербургом. К слову, поезда дальнего следования, которые привычно идут на главный вокзал Северной столицы, могут отправить на новый транспортно-пересадочный узел – его хотят сделать на станции «Волковская».

Ладожский вокзал станет местом для пересадки пассажиров, которые следуют из Москвы в Хельсинки. Витебский сделают центром пригородного сообщения. А станцию «Удельная» планируют расширить до полноценного транспортно-пересадочного узла.

Вместе с развитием вокзалом займутся и преображением прилегающих к ним территорий. Их благоустроят и модернизируют, в том числе продумают и вопросы парковки. Концепцию развития Московского и Ладожского вокзалов еще предстоит разработать и оформить в документ.

КСТАТИ

Напомним, что развитие вокзалов будет осуществляться в рамках соглашения Петербурга с РЖД, которое было подписано на ПМЭФ-2019. В новые проекты и в обновление подвижного состава компания вложит 88 миллиардов рублей.

К 2030 году в Петербурге построят два железнодорожных полукольца – Северо-Восточный и Юго-Западный обходы. Это позволит вывезти грузовой транспорт за пределы города. Кроме того, будут построены шесть путепроводов, а также девять новых пересадочных узлов у станций метро.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир ВАЛДИН, эксперт межрегионального общественного объединения «Город и транспорт»:

– Самое главное – поработать вопрос с подъездом транспорта (маршрутного и немаршрутного) к вокзалам. И организовать удобную пересадку для людей с городского на железнодорожный транспорт. Это большая проблема Московского вокзала: сейчас это просто неприличные «ворота» города. Что касается других вокзалов, эта проблема там меньше выражена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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