Петербуржцы определились с названием нового арт-парка на проспекте Добролюбова

Жители Северной столицы в ходе народного онлайн-голосования выбрали название для будущего арт-парка на проспекте Добролюбова, где ранее собирались построить «судебный квартал». Большинством голосов петербуржцы поддержали вариант «Тучков Буян». Об этом журналистам на пресс-конференции сегодня, 4 сентября, сообщил президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов.

- Всего проголосовали по нашему порталу 24 831 человек, что очень показательно - наши горожане неравнодушны к этой теме. Из предложенных наименований к моменту закрытия голосования, 3 сентября, лидером стал «Тучков Буян», набравший 27% голосов, - сказал Олег Сергеевич.

Помимо названия арт-парка, ставшего победителем, предлагались и другие варианты. Так, «Романовский» набрал 22%, «Петроградский» - 11%, «Сердце Петербурга» - 9% и «Невский сад» - 7%. Напомним, что голосование проводилось с 4 июля этого года.

- Самыми активными посетителями ресурса стала молодежь. Это 28% от 25 до 34 лет. Вслед за ними идут петербуржцы 35-44 лет - 20,4%. Чуть менее активны люди возрастной категории 45-54 лет - 18,7%. И на последнем месте петербуржцы от 55 лет и старше - 17,7%. Наверное, это связано с какими-то электронными проблемами, - добавил Романов.

За названием нового арт-парка на проспекте Добролюбова проголосовали более 20 тысяч человек.Фото: Ксения АЛЕШИНА

Идею дать имя новому парковому пространству «Тучков буян» также поддержала Топонимическая комиссия, однако окончательное решение будет принято экспертной группой. Что касается наполнения парка, то горожанам дают возможность выбрать те объекты, какие они хотели бы там видеть. Сделать это возможно на сайте и в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Для этого необходимо заполнить анкету на избирательных участках.

По словам генерального директора Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Дениса Леонтьева, в октябре будет дан старт конкурсу на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка.

- Мы сегодня приступаем к подготовке формирования конкурсной процедуры. Мы планируем запустить конкурс в середине октября и закончим с выбором победителя в мае-июне следующего года, то есть мы никуда не спешим. Следующие два месяца мы будем готовить техническое задание, и, конечно же, будем привлекать как экспертов, так и союз архитекторов петербургского объединения, молодежную ветку союза архитекторов. Я думаю, также привлечем вузы Петербурга, с какими мы до этого работали – сказал Денис Владимирович.

Когда арт-парк начнет радовать глаз жителей и гостей Петербурга, пока точно неизвестно. Его строительство ориентировочно может завершиться в конце 2022 года - начале 2023 года.