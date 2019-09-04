2019-09-04T14:55:44+03:00
Общество

Сработало: К парню, который у Казанского собора стоял с плакатом, вернулась жена

Девушку впечатлил поступок супруга и она его простила
Ксения АЛЕШИНА
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Житель Петербурга вернул жену, попросив прохожих написать ей, что он ее любит.Житель Петербурга вернул жену, попросив прохожих написать ей, что он ее любит.
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Хэппи-эндом завершилась любовная история петербуржца, который вынужден был выйти к Казанскому собору с плакатом и вымаливать прощения у жены. Парень простоял в центре Петербурга несколько часов. Все это время Егор держал перед собой самодельный транспарант с обращением к прохожим:

«Дамы и господа, не оставайтесь равнодушными! Напишите ей, что я ее люблю и чтобы вернулась ко мне».

Как оказалось, старания молодого человека не прошли даром. Сотни людей откликнулись на его просьбу и написали Дарье. Да и сама девушка, узнав о поступке мужа, растаяла и простила.

Егор просил всех прохожих написать его жене и сказать, что он ее любит. Фото: Ксения АЛЕШИНА

Егор просил всех прохожих написать его жене и сказать, что он ее любит.Фото: Ксения АЛЕШИНА

- После ссоры я собрала вещи и уехала домой в Пензу, - вздыхает Даша. - Но сейчас уже еду к Егору в Петербург.

- Так из-за чего вы поругались, что Егору пришлось выйти на улицу с плакатом?

- Честно скажу - ссора была очень-очень глупая, - осознала произошедшее Дарья. - Многие, услышав причину, покрутят у виска... Я приревновала его, заметив, что он посмотрел на другую. После этого мы пришли домой, я собрала вещи и уехала в Пензу. Самой сейчас смешно. И стыдно.

Вынужденное расставание Егора и Дарьи длилось две недели. При этом женаты они всего полгода. Будем считать, что первое испытание семейной жизнью они прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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