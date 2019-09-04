Сквозь непогоду к командной победе

Парусная регата «Коммерсант» проходит в Петербурге уже три года. И все эти три года оператор МегаФон выставляет несколько команд, собранных из прошедших отбор работников со всей страны. Причем в каждую входит один руководитель высшего звена. Так задумано для того, чтоб объединить сотрудников из совершенно разных регионов, разных уровней, разных департаментов и позволить им общаться на равных, помогая и поддерживая друг друга в борьбе за победу.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

На этот этап вышла команда в составе четырех человек. Возглавлял ее директор ПАО МегаФон по развитию и стратегии бизнеса Александр Соболев. А вместе с ним вели яхту к финишу менеджер по продажам крупным корпоративным клиентам Евгений Сахарюк, специалист федерального контроля качества в дистанционных каналах сервиса Юйэ Николаева и менеджер по внутренним коммуникациям Ульяна Шаромова. О последней, кстати, стоит сказать отдельно.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

- В процессе подготовки запустили конкурс: претендент рассказывает о том, почему он должен быть в этой команде, – рассказывает Александр Соболев. - Ульяна за 7 лет работы на текущей должности в компании на таких мероприятиях ни разу не отдыхала, ведь она их организовывала. И она написала об этом историю. Я лично прочел письма всех претендентов. И то, что поразило – семь человек написали не про себя, а поддержали Ульяну – причем это были люди из разных уголков страны. Вот это – вовлеченность!

Легендарная петербургская погода дала о себе знать: в день соревнований лил дождь, порывы ветра на открытой воде достигали 10-12 м/с, поэтому спортсменам предстояло бороться еще и с холодом и плохой видимостью. Но никто не спасовал! Все спортсмены горели желанием выйти в море.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон".

Над белыми лодками поднимались паруса и моментально наполнялись ветром. Яхты разгонялись, волны бились в низкие борта и даже захлестывали участников гонки. Быстро перемещаться по судну – нетривиальная задача и в сухую погоду. А сейчас, в качку, при сильном ветре и по мокрой палубе – это почти нереально для тех, кто не является профи.

- Мы заранее догадывались, что будем соревноваться в плохую погоду, – делится впечатлениями Ульяна Шаромова. – Нас это не смущало, разве что немного волновались – как удастся обеспечить управление яхтой и приемлемую скорость на дистанции. Но оказалось, что Александр – отличный капитан, а все ребята прекрасно дополняют друг друга, закрывая слабые места и поддерживая сильные стороны.

Экипаж МегаФона оказался на пьедестале – яхта пришла третьей. И это при том, что профессиональных яхтсменов в команде не было! Вот что значит делать одно дело сообща!