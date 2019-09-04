Муниципальные выборы в Ленинградской области 8 сентября 2019 года: Избирательные участки для голосования

В Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, по всей Ленинградской области пройдут муниципальные выборы. Голосовать за кандидатов в депутаты органов местного самоуправления жители региона будут всего в 177 муниципальных образованиях. Выберут они в общей сложности 2062 депутата.

Узнать, где проголосовать за кандидатов в депутаты, можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Для этого нужно выбрать свой регион, найти свой город, улицу и дом, где вы зарегистрированы. На сайте появится адрес вашего избирательного участка.

Однако если в день голосования избиратель будет находиться не по месту регистрации, он может получить открепительное удостоверение. Но только в пределах избирательного округа. В участковых избирательных комиссиях получить открепительное удостоверение можно до 7 сентября. Для этого необходимо иметь при себе паспорт.

Кроме того, проголосовать на дому будет возможность у тех избирателей Ленобласти, которые не могут самостоятельно добраться до участка – по состоянию здоровья, инвалидности. Они заранее могут письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и оставить заявление.

- Обращение избирателя может быть передано в период с 29 августа и до 14.00 часов 8 сентября 2019 года, в том числе при содействии других лиц, - отметили в Избиркоме Ленобласти.

По всей Ленобласти в Единый день голосования будут работать около тысячи избирательных участков.

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