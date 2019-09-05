На выборах губернатора в Петербурге будут работать почти 2 тысячи участков для голосования

До выборов губернатора Петербурга остается два дня. И уже завтра, 6 сентября, все бюллетени для голосования доставят непосредственно на участки. Охранять их до выборов будет полиция. Всего бюллетеней отпечатали 3 817 929 штук. Именно столько в Северной столице избирателей.

В бюллетенях петербуржцы увидят фамилии трех кандидатов в губернаторы города в алфавитном порядке – Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. А следить за выборами будут четыре тысячи обученных наблюдателей – общественный контроль обеспечит Общественная палата.

Всего в Петербурге во время выборов будут работать 1944 участка. Из них 46 расположены в так называемых местах временного пребывания избирателей. На Ладожском и Московском вокзалах, в Пулково, на территории двух следственных изоляторов, а также в медучреждениях.

Кроме того, воспользоваться своим правом избирателей смогут и дачники – те, кто будет во время голосования в соседних областях. Для этих петербуржцев будет организовано всего 77 участков. Из них 62 – в Ленобласти и 15 – в Псковской области. Петербуржцы смогут проголосовать и в Москве. В столице для них будут работать 30 цифровых участков.

– Мы видим, что цифры с одной стороны небольшие, но абсолютно реальные. С другой – мы поможем реализовать законное избирательное право двадцати тысячам человек, которые бы иначе были его лишены. И мы считаем, что это правильный шаг в работе с избирателями и для избирателей, – отметил председатель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко.

И речь идет, конечно, не только о дачниках. В первую очередь – о людях с ограниченными возможностями и тех, кто по состоянию здоровья не может проголосовать на своих участках по регистрации. Если по каким-то важным причинам приехать именно туда возможности нет, можно поучаствовать в выборах по месту фактического пребывания. Для этого необходимо получить открепительный талон. До 14 часов 7 сентября все еще можно «сменить» свое место голосования в Петербурге. Сделать это можно на своем участке по месту регистрации. Туда необходимо прийти с паспортом. В пятницу – с 16:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 14:00.

КСТАТИ

Самые популярные места для голосования за пределами Петербурга:

Свое желание поучаствовать в выборах губернатора в садоводческом массиве Мшинское выразили 1100 избирателей. По 500-650 заявлений также подали на участки в садоводствах «Дунай», «Восход», «Синявино», «Уют-2» и «Пупышево». В городе Порохов в Псковской области будут голосовать около 300 петербуржцев. В столице – порядка 500 человек. Такие данные предоставили в Избиркоме Петербурга по состоянию на 5 сентября.

Голосовать по местонахождению собирается всего около 47 тысяч человек. Из них в Ленобласти – около 15 тысяч, а в Псковской – около 3 тысяч. К слову, почти половину избирателей с открепительными составят люди, которые в день выборов будут работать на участках, например, наблюдатели и полиция.

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