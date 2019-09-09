Горизбирком рассказал о жалобах, поступивших во время выборов 8 сентября в Петербурге

Вечером 8 сентября Горизбирком подвел первые итоги единого дня голосования в Петербурге. На брифинге в Мариинском дворце член избирательной комиссии Юрий Кузьмин отметил, что выборы прошли с минимальным количеством нарушений. В основном наблюдатели жаловались в ГИК на муниципальные выборы.

- Все прошло достаточно спокойно, в четком соответствии с законом, - сказал Юрий Кузьмин. – Разные группы наблюдателей, представляющие разные политические силы и общественные организации, выразили незначительное количество претензий. Часть из них оперативно отрабатывалась. Подавляющее большинство этих жалоб не подтвердилось.

Брифинг прошел в Информационном центре Мариинского дворца.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Член Горизбиркома отметил, что почти сто тысяч петербуржцев заявили о голосовании на дому. Часть претензий касались организации этого процесса.

- Это был напряженный фронт работ участковых комиссий, - сказал Кузьмин. - На надомное голосование требуется много времени. Члены УИК работали максимально оперативно. У них не было возможности опекать наблюдателей и объяснять, как себя вести.

Также среди нарушений - недопуск журналистов на избирательные участки. Сотрудники комиссии заявили, что уже выясняют причины.

Руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала, что к ним поступило 240 обращений. Наблюдатели сообщали о «возможных проблемах на избирательных участках».

- 205 из отработаны. Порядка 30% обращений — фейковая информация, не подтвержденная на практике, - сказала Булгакова. – Все доступно на нашем сайте. На портале каждому сообщению мы присваиваем номер и комментарий, подкрепленный документами, медиафайлами, аудио.

Она отметила, что общественные наблюдатели продолжают работу. К 01.00 9 сентября обработано 15% протоколов. Лидирует Александр Беглов.