В день начала блокады Ленинграда в Петербурге откроют обновленный блокадный музей

Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда готов открыть двери для посетителей 8 сентября, в день памяти и скорби. Вопреки опасениям, в шестистах квадратных метрах Соляного городка ужилось и новое, и старое: блокадников не обидит тотальное осовременивание, а молодежи здесь не будет скучно.

СКВОЗЬ ДЕВЯТЬСОТ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

Каждый квадратный метр в музее, который еще только ждет расширения, на счету, а потому пространства задействовали по максимуму. Благодаря этому, в экспозиции нашлось место для новых тем – Советско-финской войны и «ленинградского дела».

Зал Победы

Войдя в музей, попадаешь в атмосферу середины сороковых годов прошлого века – время Победы. У парадной лестницы встречают ростовые портреты командующих, а у их ног раскинулась низкая треугольная витрина-платформа с поруганными нацистскими знаменами, измятыми вражескими агитплакатами, поверженным немецким трофейным оружием. На витрине, символизирующей крах фашистской идеологии, поставят пушку-сорокапятку.

– Пушку мы реконструировали, но специально сохранили следы участия в обороне Ленинграда, – отмечает директор музей Елена Лезик.

У парадной лестницы встречают ростовые портреты командующих.Фото: Олег ЗОЛОТО

Изначально парадную лестницу хотели застелить красными «кремлевскими» ковровыми дорожками, но от проекта отступили: выбрали зеленый блокадный цвет. В оттенках блокадной ленточки изготовили и банкетки у входа. Отказались и от помпезных трехъярусных люстр в пользу светильников в форме звезды.

– Не могли оставить без внимания тему «ленинградского дела», – отмечает Лезик. – В подаче новой экспозиции она стала акцентом, сдавленным криком. Задействовали уникальные экспонаты, которые недавно передал нам потомоки Микоянов-Кузнецовых, – личные вещи репрессированного Алексея Кузнецова (первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии в 1945-1946 годах. – Прим. ред.), от которого практически ничего не осталось: случайно обнаружили его китель, брюки, сапоги, портупею и планшет.

На стенах разместили 32 портрета военных руководителя из живописной коллекции, которая хранилась в музее в сороковых годах. Тогда она насчитывала 96 холстов.Фото: Олег ЗОЛОТО

На стенах разместили 32 портрета военных руководителя из живописной коллекции, которая хранилась в музее в сороковых годах. Тогда она насчитывала 96 холстов. Сейчас коллекция в фондах Музея истории Санкт-Петербурга. Еще двадцать портретов этой же серии украсили новый музейный зал для временных экспозиций.

Здесь же установили два проектора, с помощью которых транслируют видеоролики, посвященные блокаде и музею. Весь контент разрабатывали вместе с блокадниками, ветеранами и историками. Зону проекции взяли в лепную раму, которая появилась прямо напротив входа. А в соседнюю, историческую, вписали слова Ольги Берггольц про Ленинград – «отец мой, дом и путь».

Дополнили перерожденную входную зону информационный мультимедийный киоск (такие расставили по всему музею) и подъемник для инвалидов.

На первом этаже, под лестницей, – вход в зал временных выставок. По умолчанию, здесь расскажут об истории музея. Но главная задача обособленного пространства – темы, которые нужно отделить от основной экспозиции.Зал временных выставок

– Есть блокадные темы, которые не подлежат громкому обсуждению, – поясняет директор. – Некоторые могут травмировать детскую психику, поэтому посвященные им выставки мы будем показывать отдельно.

Вводный зал

Подготовить посетителя к основной экспозиции на втором этаже, посвященной цене Победы, помогает вводный зал. Он вобрал в себя мобильные выставочные модули-витрины, наполнение которых можно будет регулярно менять, и константы, главная из которых – «стена-пролог».

На стене, словно составленной из обломков зданий, с помощью цитат, проекций, видео и фото рассказывают о символах блокады. Торцевую стену заняла проекция с главными блокадными цифрами. Интересно, что «работает» она на тех, кто уже ознакомился с экспозицией и покидает основной зал: скорбная статистика поможет подвести итог всему увиденному.

Основной зал

Здесь с лепниной под потолком соседствуют заводские балки, а стены украшают наклонные плоскости и современные резкие формы.

– Попытались соединить все: и классический витринный метод экспонирования, и инсталляции, и мультимедийные технологии, – подчеркивает Лезик.

Для желающих полностью погрузиться в атмосферу военного Ленинграда построили целый «блокадный тоннель» из серии инсталляций. Это блокадная булочная.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для желающих полностью погрузиться в атмосферу военного Ленинграда построили целый «блокадный тоннель» из серии инсталляций, которые переносят в блокадную булочную, блокадный вокзал, бомбоубежище, цех, комнату НКВД, школьный класс, артистическую гримерную и, конечно, классическую блокадную комнату. В инсталляциях задействовали подлинные предметы.

Классическая блокадная комната.Фото: Олег ЗОЛОТО

Цех, про производству снарядов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Доминантной инсталляцией стало «Разорванное кольцо». Войдя внутрь него, оказываешься среди цитат из блокадных дневников и попадаешь под «звуковой душ» из стука метронома, записей ленинградского радио и фрагментов симфонии Шостаковича.

– «Разорванное кольцо» трансформируется в полукруглую сцену, а прилегающее пространство – в зрительный зал, – добавляют в музее. – Закуплены стулья-трансформеры. В посадочные места легко превратятся и символические снарядные ящики, которые в обычном режиме служат витринами: достаточно закрыть крышку-сидение.

Сориентироваться в экспозиции поможет стеклянная дорожка. Фактически она ведет посетителя по полю боя и Дороге жизни: под стеклом скрыли землю, усыпанную пулями, воронки от снарядов и даже ладожский лед. То, что оказывается под ногами у гостя музея, перекликается с тематикой соседних витрин.

– Оружие и другие предметы использовали подлинные, но не из музейной коллекции: они здесь, скорее, как атрибутика, антураж, – отмечает Лезик. – Лед Ладоги воссоздали из искусственных материалов. А вот землю привезли с Невского пятачка. Идя по такому «коридору», человек еще больше погружается в тему и уже не просто узнает о блокаде, а ощущает ее.

Медиатека

Если повернуть из вводного зала направо, то окажешься в комнате, стилизованной под конструкторское бюро. Раньше это пространство занимали служебные помещения. В информационном центре музея можно поработать за кульманами, на которых установили интерактивные планшеты с выходом в интернет.

В медиатеке планируют собрать всю информацию о блокаде: оцифрованные фонды, документальные фильмы, аудиозаписи. Пока же она только формируется. Да и завершить ее создание удастся едва ли, ведь петербуржцы активно пополняют фонды музея, блокаде посвящают все больше исследований, обнародуют все новые исторические документы. Мечта музея – переложить на «цифру» все хранящиеся в нем блокадные дневники.

АРХИПЕЛАГ ПАМЯТИ

Договоренность между городом, федеральными властями и Министерством обороны, экспериментальная база которого занимает Соляной городок, достигнута. Еще зимой военные согласились освободить помещения, но дело это небыстрое.

О расширении музей мечтает с самого возрождения в 1989-ом. А потому на вопрос, что разместить в новых залах, ответов много. Даже блокадным спичкам, которые пришлось делать по старинному рецепту из подручных материалов, – и тем можно посвятить отдельный раздел экспозиции.

– Надеемся, что этот пока наш единственный зал в будущем отведем под историю блокадной промышленности, как было изначально, – рассуждает Лезик. – Недаром под потолком установили балки, словно в цеху. Сохранились исторические фотографии, на которые можно будет ориентироваться. Например, на месте, где теперь кольцевая инсталляция, стояли фигуры двух литейщиков.

В случае расширения музея части уже сформированной экспозиции просто разъедутся по разным залам. Стеклянная дорожка останется на месте, но будет вести уже сквозь промышленную историю города.

Приступили к созданию сети филиалов музея, которая объединит блокадные памятные места города, страны и, возможно, даже мира. В первую очередь, музейные пространства организуют в главном павильоне Московского парка Победы (бывший кинотеатр «Глобус») и на хлебном заводе «Каравай». Сеть охватит и частные, и общественные проекты. Итогом работ станет целый «архипелаг памяти».

ЖИЛИЩЕ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ

Вопрос размещения фондов – боль Музея блокады. Коллекция – а она постоянно пополняется – насчитывает, по последним подсчетам, 53 842 предмета и 18 000 экземпляров книжных изданий. Среди них – 7 000 произведений графики, живописи и скульптуры, 19 000 рукописей и документов, 3 700 предметов солдатского и блокадного быта, 20 000 фотографий, 3 500 орденов, медалей и знаков, 500 предметов техники и вооружения.

Из-за недостатка места часть фондов хранят на Пестеля, на первом этаже жилого дома. Условия там приемлемые, но отнюдь не идеальные.

– Когда музею передадут третий и четвертый этажи в Соляном городке, которые сейчас занимают военные структуры, на них, в том числе, планируется разместить фонды, – пояснила специалист музея Светлана Костышина. – Предполагаем, что фонды переедут на основном адрес музея полностью.

ВОПРОС РЕБРОМ: Почему новую экспозицию создали так быстро?

Елена ЛЕЗИК, директор Музея обороны и блокады Ленинграда:

– Мы находились в состоянии преобразований больше года. Реставрацию и подготовку помещений провели заранее. Все это часть масштабной подготовки к 75-лектию снятия блокады.

Александр КУТУЗОВ, ученый секретарь Музея обороны и блокады Ленинграда, доктор исторических наук:

– Работы по созданию новой экспозиции не ограничились разработкой ее проекта, на что ушел месяц в прошлом году, и его воплощением в течение двух месяцев этим летом. Это был целый комплекс работ. Над новой экспозицией мы думали в течение нескольких лет.

«Разорванное кольцо» послужит «доминантным трансформируемым арт-объектом». Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

МНЕНИЕ БЛОКАДНИКА:

Елена ТИХОМИРОВА, руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– Если честно, я даже удивлена, что в таких скромных площадях можно было разместить так много. Музей очень хорош и красив, здесь много интересных новинок. Даже в таких площадях экспозиция получилась очень насыщенной. Новые технологии и современный вид музея – меня не пугают. А как изумительно использовали эти огромные окна (их тоже задействовали для проекции. – Прим. ред.)! Словом, есть на что посмотреть.

Землю для дорожки взяли с Невского пятачка, с Пискаревки, и это правильно, что ее привезли именно оттуда, где шли тяжелые бои. Ведь с самого начала музей назывался Музеем обороны Ленинграда, и только потом добавили «и блокады».

Это одна из вех в истории музея, который был закрыт, репрессирован, затем восстановлен так, насколько это было возможно в 1989 году усилиями блокадников, и теперь фактически сделан заново, с учетом новейших технологий.

ДОСЛОВНО:

Александр КУТУЗОВ, ученый секретарь Музея обороны и блокады Ленинграда, доктор исторических наук:

– Еще когда музей только создавался, в ней использовали ультрасовременные на тот момент музейные технологии. Это был второй по величине музей города, после Эрмитажа. Здесь было огромное количество трофейной техники, которую доставляли прямо с фронта. Это была продуманная экспозиция с просторными залами, перетекающими один в другой. Были даже схемы с мигающими лампочками, которые демонстрировали батарейную и контрбатарейную борьбу.

Но, что бы ни говорили, музей всегда идет от предмета. Да, всякого рода компьютерные прибамбасы могут усиливать эффект, заставлять вещь играть, но нельзя открыть музей без экспоната.

С молодежью, на которую ориентируются все новые экспозиции, все очень сложно. Пока об этом мало кто задумывается, но наступит день, когда все эти интерактивные штучки перестанут трогать посетителей. Уже растет поколение, которое подходит к стеклу и начинает двумя пальчиками «увеличивать масштаб», оно вырастает с компьютерами и смартфонами в руках. Это для нас интерактив и мультимедийность непривычны, а для них – обычное дело.

Думаю, интерес к предмету вернется уже через десять-пятнадцать лет. И главная наша задача – до тех пор этот предмет сохранить. Дневник Тани Савичей дошел до нас благодаря одной нашей сотруднице, которая оберегала его после закрытия музея, а вот музейную трофейную технику во время «ленинградского дела» не спасли: отправили на переплавку.

СПРАВКА «КП»:

4 декабря 1943 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление об открытии выставки «Героическая оборона Ленинграда» в здании бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке.

20 января 1944-го начались работы по формированию будущей выставки, а 30 апреля состоялось ее торжественное открытие. В 37 залах площадью сорок тысяч квадратных метров разместили 37 865 экспонатов, от солдатских писем до танков. 5 октября 1945 года распоряжением СНК выставку преобразовали в музей – единственный в мире военный, созданный во время Второй Мировой.

Но в конце 1940-х начали расследовать «ленинградское дело». Руководство музея обвинили в создании «мифа» об особой судьбе блокадного города и принижении роли Сталина в его спасении. В 1949-ом музей закрыли на «реэкспозицию», в 1951-ом передали помещения военным, а к 1953 году музей полностью прекратил свое существование.

24 апреля 1989 года Исполком Ленгорсовета принял решение воссоздать музей в его исторических стенах. На это выделили один зал, в котором музей размещается и сейчас. Торжественное открытие состоялось 8 сентября 1989-го. Коллекцию сформировали практически с нуля.

СКАЗАНО!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

– Узелки блокадной памяти связали не только каждую ленинградскую семью: они связали всю территорию бывшего Советского Союза, всего мира, где живут защитники блокадного города. В этих людях огромная созидательная сила. Генетический блокадный код – донор патриотизма для всех настоящих и будущих поколений.