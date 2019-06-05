Кремлевские дорожки, сталинский ампир и видео-триптих: Каким будет обновленный Музей блокады в Петербурге

ОТ КАНУНА ДО ПОСЛЕДСТВИЙ

Проект новой экспозиции Музея блокады в Соляном переулке заказали в ноябре 2018-го. За месяц и 7,2 миллиона рублей его выполнила компания «Рест-Арт». Теперь задумки и расчеты фирмы стали основой для следующего конкурса, уже на само создание экспозиции.

«Зал Победы» оформят лепниной и ковровыми дорожками. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

На эти работы пойдут 150 миллионов, выделенных из президентского фонда в начале года: тогда Минобороны согласилось отдать под экспонаты свои площади в Соляном городке, на место нового масштабного музейно-выставочного комплекса перенесли «судебный квартал», а на его предыдущем «адресе» решили разбить арт-парк. Создателя новой экспозиции старого музея выберут 10 июня.

В числе экспонатов «Зала Победы» будут «символическая карта объектов блокадного архипелага» и портреты. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Пока военные не выехали, экспозиция займет лестницу (129 квадратных метров) и второй этаж (600 квадратных метров). Упор сделают на «личной и семейной истории блокады», при этом фонды задействуют максимально: экспозиция должна будет раскрыть 23 тематических раздела – от «Ленинграда накануне войны» и до «Последствий блокады». При разработке окончательного оформления музея подрядчика обяжут «привлечь не менее пяти специалистов – историков, музееведов, культурологов, – имеющих публикации и ученую степень не ниже кандидата наук».

ЛЕНИНГРАДЦЫ ТОП-УРОВНЯ

Хотя музей сделают более современным и многофункциональным, но «стилистику экспозиций прошлых лет» постараются сохранить. В первую очередь – в вестибюле и на парадной лестнице, объединенных в зону «Зал Победы». Его оформят лепниной «в стилистике сталинского ампира», «кремлевскими» ковровыми дорожками» и многоярусными латунными люстрами.

Тяжелые многоярусные люстры сделают из латуни. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО

Экспонатами «Зала Победы» станут «символическая карта объектов блокадного архипелага», портреты командующих, советские знамена и «трофейные предметы» – копии флагов вермахта, макеты вражеских касок и оружия. Последние представят «падшими, рваными, поруганными».

Вводный зал будет полон витрин. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

– Нужно создать величественный образ героического подвига бойцов армии и флота, их командующих, а так же жителей блокадного города, – гласит конкурсная документация. – Должна царить атмосфера торжества Победы над фашизмом.

Специально для «Зала Победы» создадут мультимедийную программу в формате 4К. Назначение фильма – «популяризовать и продвинуть новую экспозицию музея». В нее войдут кадры видеозаписей, архивные записи, интервью с тремя блокадниками и ветеранами, интервью «известных ленинградцев (петербуржцев) топ-уровня, например, Михаила Пиотровского, Михаила Боярского». Для ролика напишут «оригинальное музыкальное сопровождение».

Вводный зал с помощью видеопрограмм расскажет об основных событиях блокады и войны. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Транслировать фильм и дополнительный «контент» будут с помощью проекторов. Семиминутную трансляцию об истории музея будут вести у входа, 10-минутную о Победе – на самой лестнице. Во входной зоне поставят главный мультимедийный киоск, который проинформирует гостей о музее и мероприятиях на четырех языках – русском, английском, немецком и китайском.

МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНО

Второй этаж и часть первого займут вводная зона, зона постоянной экспозиции, зона временных выставок и медиатека. Для посетителей разработают несколько сценариев по параллельным маршрутам. Одновременно в музее смогут находиться четыре группы из 20 человек, не считая гостей-одиночек.

Вводный зал с помощью видеопрограмм расскажет об итогах Второй Мировой, Нюрнбергском процессе, основных событиях блокады и войны.

Главный выставочный зал поделят на зоны. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Главный зал разделят на пять зон, центрами которых станут инсталляции: «Земля войны» (об обороне города), «Ладожское озеро», «Блокадный город», «Арка Победы» и «Разорванное кольцо». Последняя инсталляция послужит «доминантным трансформируемым арт-объектом», она объединит «Рупор войны» – объемную звуковую имитацию, само «кольцо», подиум для выступления и площадку для 150 зрителей.

В главном зале можно будет рассадить 150 зрителей. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

«Блокадный город» будет работать в компании с трехмерной картой Ленинграда и «инсталляционными помещениями со сценами быта», которые перенесут посетителя «в застывший момент». В числе мизансцен – бомбоубежище, блокадная комната (на фоне будет звучать метроном, голос Ольги Берггольц и сводка Информбюро, а в обстановке будут икона и библия), блокадная булочная, улица города с газетным киоском и трамвайной остановкой, мастерская художника, цех завода, пространство НКВД (с сейфом, решеткой и портретами Сталина, Берии и Меркулова), момент эвакуации. «Небо над блокадным Ленинградом» покажут в форме видео-триптиха.

«Разорванное кольцо» послужит «доминантным трансформируемым арт-объектом». Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Стеклянные витрины появятся даже в простенках между окнами. Но найдется в музее место и для бутафорских объектов: археологического раскопа и даже имитированного поля боя с воронками от взрывов и следами танков. Причем «лед, дерево, земля должны выглядеть максимально реалистично».

Средоточием современности станет медиатека – все книги, письма, документы, плакаты, фильмы, архивные данные из фондов музея и других источников в электронном виде. Для знакомства с ними для посетителей поставят пять интерактивных кульманов.

Стеклянные витрины появятся даже в простенках между окнами. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Вся музейная система мультимедиа включит 20 проекторов и 31 киоск, 23 из которых посвятят 23 тематическим разделам. Для музея уже разработали лого и сувенирную продукцию: планируют выпустить «блокадные» толстовки, футболки, ручки и кружки.

Познакомиться с медиатекой можно будет на интерактивных кульманах. Фото: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

На всю экспозицию, интерактивную систему, съемки, монтаж и сочинение музыки у подрядчика будет всего два месяца: работу нужно сдать 23 августа. А открыть переродившийся музей планируют 8 сентября.

ОФИЦИАЛЬНО:

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда:

– Причиной создания новой экспозиции в течение двух месяцев является желание открыть ее к памятной дате – 8 сентября. В этот день в 1941 году началась блокада Ленинграда, и в этот же день в 1989 году был открыт для посещения воссозданный Музей обороны Ленинграда. Хорошей основой для создания экспозиции в столь короткие сроки является грамотно разработанный проект. Помимо разработки проекта экспозиции, уже проведены капитальный ремонт и реставрация всех помещений музея.