2019-09-06T15:46:44+03:00
Общество

Житель Санкт-Петербурга с начала года прочитал почти восемьсот книг

МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека», выяснив активность и читательские интересы жителей Петербурга по итогам первых восьми месяцев 2019 года
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МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека». Фото предоставлено МТС.МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека». Фото предоставлено МТС.
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Санкт-Петербург вошел в число городов-рекордсменов по числу книг, прочитанных одним человеком – самый активный пользователь «МТС Библиотеки» из Петербурга с начала 2019 года успел скачать и прочитать 776 книг. Это стало одним из самых впечатляющих результатов чтения в России наряду с рекордами Владивостока (735 книг) и Ставрополя (512 книг).

С января по август 2019 года общее количество читателей в электронной «МТС Библиотеке» выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике МТС, каждый читатель «МТС Библиотеки» из Петербурга за первые восемь месяцев 2019 года прочел в среднем 43 книги. Пик чтения пришелся на зимние и весенние месяцы, а вот в период отпусков, вопреки распространенному мнению, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы.

Несмотря на то, что большинство петербуржцев предпочитали книги развлекательных жанров – современные детективы, любовное фэнтези и фантастику про «попаданцев», – самой читаемой книгой в 2019 году оказался бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза. Наиболее востребованным русскоязычным автором у петербуржских читателей стал Виктор Пелевин, а самым популярным зарубежным писателем – Рэй Брэдбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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