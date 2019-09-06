2019-09-06T16:01:15+03:00
Спорт

Тесть Александра Кокорина об освобождении футболиста: «Я уехал на рыбалку, стою в ластах. Все будем его встречать, как из армии»

Бизнесмен Руслан Валитов сказал, что доволен решением суда
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Суд освободил Александра Кокорина по УДО.Суд освободил Александра Кокорина по УДО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Через десять дней футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу. 6 сентября суд удовлетворил прошение спортсменов об условно-досрочном освобождении. В заключении они провели практически целый год. Все это время за них беспокоились родные и болельщики. Гражданская жена Кокорина, Дарья Валитова, тяжело переживала разлуку с любимым. Она осталась одна с полуторагодовалым сыном Майклом.

- Я хочу только того, чтобы он был со мной рядом, вышел на свободу, был рядом с нашим ребенком, - делилась женщина, когда Александр оказался за решеткой.

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Александр Кокорин и Дарья Валитова с сынишкой.
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Сегодня близкие футболистов целый день принимают поздравления. Радостные новости Дарья Валитова встретила на море. Связаться с ней еще не удалось, однако на звонок ответил ее отец Руслан Валитов.

- Он, конечно, не мой сын. Маму с папой нужно поздравлять, жену его. Но вообще я очень доволен. Рад за дочку и за внука. Мы еще, правда, с ней не разговаривали, - сказал "Комсомольской правде" Руслан. - Я уехал на рыбалку, стою в ластах. Все будем его встречать, как из армии. В тюрьму никого не провожал, не знаю. Но бывают в жизни и такие ситуации.

Главный вопрос, который сейчас беспокоит футбольных фанатов – спортивное будущее игроков. Контракт с ФК «Краснодар» у Павла Мамаева рассчитан до конца 2019 года. Однако клуб намеревается расторгнуть соглашение. Это должно произойти в течение нескольких недель после освобождения.

Перспективы Кокорина гораздо оптимистичнее. Тренер «Зенита» Сергей Семак не раз говорил, что ждет возвращения футболиста в команду. По словам экспертов, клуб намерен обсудить с игроком его планы и даже готов заключить контракт. Однако перед этим нападающему придется пройти медицинское обследование. Это поможет выяснить, как скоро он сможет вернуться в форму.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На освобождение Александра Кокорина отреагировали не только коллеги и родные, но и Законодательное собрание Петербурга. Спикер парламента Вячеслав Макаров призвал российских спортсменов не забывать, что они являются кумирами и примером для подражания.

- Сейчас не так много осталось ориентиров для молодежи, но спортсмены пока входят в эту категорию. Поэтому убежден, что они должны максимально ответственно вести себя за пределами спортивной площадки, - отметил он. - Каждое их публичное действие, каждое слово попадает в зону внимания миллионов болельщиков, а самое главное – миллионов детей. Спортсмен обязан быть примером для молодежи, какими всегда были Валерий Харламов, Лев Яшин, Владислав Третьяк.

Адвокат Юрий Падалко - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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