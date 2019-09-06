2019-09-06T16:51:29+03:00
Происшествия

Множественные ссадины, сорвана кожа: 8-летнего мальчика, руку которого затянуло в работающий эскалатор на станции метро «Чкаловская», прооперировали

По словам врачей, после выписки из больницы его ждет долгий период реабилитации
Сергей ВОЛЧКОВ
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Освобождать руку 8-летнего мальчика из работающего эскалатора на станции метро "Чкаловская" пришлось спасателям. Фото: Вера Плеханова / "КП-Санкт-Петербург"Освобождать руку 8-летнего мальчика из работающего эскалатора на станции метро "Чкаловская" пришлось спасателям. Фото: Вера Плеханова / "КП-Санкт-Петербург"
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4 сентября мы писали о ЧП на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге: руку 8-летнего мальчика затянуло в работающий эскалатор. Освобождать ребенка пришлось спасателям: к вестибюлю съехались машины МЧС и «скорой помощи», а вход внутрь временно перекрыли. Бедняге на месте оказали первую помощь: наложили на кисть повязку и отправили в больницу.

Что именно случилось в тот день – толком не понятно до сих пор. Как сообщили «Комсомолке» в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете, со слов сопровождающего (предположительно, это была бабушка – очевидцы рассказывали, что ребенок выходил из вестибюля вместе с пожилой женщиной) его кисть «по неосторожности» попала между ступеньками. Возможно, мальчик хотел что-то поднять или наклонился завязать шнурки.

Сразу после освобождения мальчика и бабушку забрала "Скорая помощь" Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу после освобождения мальчика и бабушку забрала "Скорая помощь"Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ребенок был в срочном порядке взят в операционную, - продолжает руководитель управления внешних связей СПбГПМУ Лика Титова. – Там руку обезболили и оценили повреждения.

Выяснилось, что за те несколько секунд, что его кисть пробыла внутри эскалатора, мальчик получил множественные ссадины; вдобавок металлические зубцы частично оторвали кусочек кожи между большим и указательным пальцами – такие раны называют «лоскутными».

Руку успешно прооперировали, поврежденные ткани восстановили, лоскуточек кожи пришили обратно. Все процедуры заняли около 30 минут.

- Сейчас мальчик находится у нас, в отделении гнойной хирургии - отмечает Титова. – Из-за того, что раны были сильно загрязнены, возможно развитие инфекции, так что мы пока за ним наблюдаем. Думаю, потребуется еще неделя или две.

В целом, по словам нашего собеседника, руке и тем более жизни ребенка ничего не угрожает. Единственное – скорее всего после выписки из больницы его будет ждать долгий период реабилитации.

Ребенка затянуло в эскалатор на станции Чкаловская в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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