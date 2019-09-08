ВЦИОМ: на выборах губернатора Санкт-Петербурга побеждает Александр Беглов

Продолжаем информировать о ходе голосования, которое проходит 8 сентября в Петербурге. Пока еще нет официальных данных, ведь до сих пор идет обработка бюллетеней. Однако уже есть официальные результаты экзит-полов ВЦИОМ. По этим данным на выборах губернатора лидирует Александр Беглов. По результатам опроса он набрал 56%. И это большая часть.

Идем дальше. Депутат Законодательного собрания, кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов по данным опроса набрал 21,4%, депутат Законодательного собрания, лидер партии «Справедливая Россия» - 19%. ответил, что «испортил бюллетень» - 3,6% ответивших.

- Опрос проводился на 300 избирательных участках, расположенных на территории Санкт-Петербурга, - сообщили «КП»-Петербург в пресс-службе ВЦИОМ. - Всего было опрошено 59274 человек. Ответили на вопросы 55,1% респондентов, отказались от ответа 44,9%.

И этим данным стоит верить, уже известны предварительные подсчеты ЦИК . Пока проверили только 0,2 процента протоколов.

По данным на 22.00 лидирует действующий глава города Александр Беглов с 84,43 процента голосов. Михаил Амосов - 9, 43 %. На третьем месте Надежда Тихонова - 5, 68 %.